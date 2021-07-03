第三波疫情來勢洶洶 南非批准科興疫苗

南非衛生部長庫巴伊(Mamoloko Kubayi)本周六宣布了批准中國科興疫苗在南非附條件緊急使用的消息。這個非洲工業化程度最高的地方感染病例激增，醫院不堪重負。尤其是最大城市約翰內斯堡，病房床位遠遠不夠。南非累計新冠確診病例超過200萬例。與此同時，南非僅有5%的人接種了疫苗，也就是說，近6000萬人口中，只有330萬人接種了疫苗。

庫巴伊在一份聲明中表示：「政府在推行擴大和多元疫苗接種計劃之際，感染人數繼續以驚人的速度增長的時候批准了這款疫苗。」

路透社報導，因缺少臨床數據和透明度而受到質疑的科興疫苗正在成為對抗疫情的一大助力。烏拉圭上月發布的數據顯示，接種該疫苗後，重症住院率和死亡率均降低了逾90%

中國駐南非大使館在其網站發表聲明，歡迎南非政府批准科興疫苗，表示「這是中南疫苗合作取得的重要進展。」

世衛組織已經核准了多款新冠疫苗，其中也包括中國科興疫苗和國藥疫苗。但這兩款疫苗目前沒有得到美國食品藥品管理局（FDA）和歐洲藥品管理局（EMA）批准。北美和歐洲的大多數國家也沒有審核通過中國疫苗。不過，很多發展中國家以及一些歐洲國家已經在使用中國疫苗。

本周六（7月3日），中國外長王毅在清華大學參加世界和平論壇開幕式發表演講時發出呼籲，為共同應對全球挑戰，當務之急是加緊構築抵御病毒的「免疫長城」。根據中國外交部網站，王毅說，各國應當秉持人類衛生健康共同體理念，超越政治歧見，毫無保留地開展國際抗疫合作。

路透社報導，截至本周五，中國新冠疫苗接種超過12.8億劑。

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