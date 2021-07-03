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中國新增23例確診 都為境外移入

中央社 / 台北3日電
圖為上海浦東機場的入境核酸檢查站。記者林則宏攝影／報系資料照
圖為上海浦東機場的入境核酸檢查站。記者林則宏攝影／報系資料照

中國官方今天通報，新增23例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都屬境外移入病例。

據中國國家衛生健康委員會官網，2日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診23例，均為境外移入病例（四川6例，上海4例，湖南4例，雲南4例，廣東3例，福建1例，陜西1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例7例，均為境外移入病例（均在上海）。

截至2日24時，中國大陸現有確診病例431例，累計治癒出院8萬6766例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬1833例，現有疑似病例7例。累計追蹤到密切接觸者106萬1312人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬2098人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬1938例，其中211人病亡；澳門特區累計確診54例，出院51例。

新冠肺炎 COVID-19

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