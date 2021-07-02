新冠溯源工作「被政治毒化」！科學家：靠世衛永遠找不到真相

多位科學家表示，鑑於中美之間的政治緊張，世界衛生組織（WHO）的調查不可能找到可信的答案。做出這樣表示的科學家中，一些與WHO關係密切。

這些專家們表示，目前需要的是一個更像1986年切爾諾貝利核災難後那樣廣泛的、獨立的分析。世衛組織自己也曾在5月底表示，其新冠溯源工作正在「被政治毒化」。

一段時間以來，世衛組織面對越來越大的壓力，被要求對新冠溯源進行更深入的調查。眾多政界、科學家人士認為，世衛組織第一階段的調查結果沒有說服力。

世衛組織的第一階段新冠溯源調查在今年3月得出結論，該病毒可能是由像蝙蝠這樣的動物通過中間宿主傳給人，從實驗室洩漏的可能性「極小」。世衛下一階段的調查可能嘗試更仔細地檢查第一批患者，或者確定究竟是哪種動物傳給人類。

近期，新冠病毒的「實驗室洩漏論」得到了更多重視。美國總統拜登下令在90天內審查相關情報、評估這種可能性。

中國迄今強烈否認相關指責，表示新冠病毒「實驗室洩漏論」是美國「徹頭徹尾的政治操弄」。中方稱，美國也應該接受世衛組織調查，並屢次提及「美國德特裡克堡生物基地疑雲重重」。

「靠世衛永遠找不到真相」

不久前，世衛組織的最高應急專家瑞安（MichaelRyan）表示，該組織正在制定下一階段調查的最後細節，由於世衛組織是通過「勸導」的方式工作，其沒有權力迫使中國合作。

在一些人看來，這正是世衛組織領導的調查注定要失敗的原因。

美國喬治敦大學世衛組織公共衛生法和人權合作中心負責人高斯廷（Lawrence Gostin）對美聯社說：「依靠世界衛生組織，我們永遠不會找到病毒源頭。」「一年半以來，他們一直被中國搪塞，顯然他們不會弄清真相。」

高斯廷表示，美國和其他國家可以或者嘗試整合他們所掌握的情報、修改國際衛生法以賦予世衛組織其所需的權力，或者考慮建立一些新的實體來進行溯源調查。

世衛組織的第一階段調查當時需要得到中方批准，不僅針對赴華專家，也針對他們的整個行程內容以及其最後得出的調查報告。

不僅僅是一個科學問題

美國羅格斯大學的分子生物學家埃布萊特（Richard Ebright）稱這是一場「鬧劇"。他表示，確定該病毒是源於動物還是實驗室，這不僅僅是一個科學問題，其政治層面不是世衛組織能夠駕馭的。

美聯社指出，在新冠病毒爆發初期，中國曾大力推動溯源工作，但是伴隨著該病毒席卷全球，中國方面的態度有所變化。美聯社在去年12月的一項調查中稱，中國政府對新冠研究的發表施加了限制，包括強制要求中央政府官員審查。

據《華爾街日報》7月1日報道，由世衛組織牽頭的專家組希望調查曾經向武漢華南海鮮批發市場供貨的野生動物養殖場，「但眼下的問題是，這些養殖場如今改頭換面，那裡幾乎所有的動物都不見了，這進一步加大了新冠疫情溯源工作的難度」。

「美國可能同樣擔有責任」

數天前，一個名為「巴黎小組」的科學家團體已經發表公開信，呼籲對新冠病毒起源進行全面調查。公開信表示希望中國能夠參與合作，但是如果北京政府拒絕配合，各國應尋求「第二條道路」，在其它組織和機制的協調之下進行溯源調查。

據美聯社報道，擔任世衛組織顧問小組成員的梅茨爾（Jamie Metzl）與他的一些同事共同提出建議，由七國集團另外成立一個調查團隊。

與此同時，美國哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）對美聯社表示，美國必須也讓自己的科學家接受嚴格調查，承認他們可能和中國一樣或許擔有責任。

在《柳葉刀》（The Lancet）溯源委員會擔任主席的薩克斯說，.「美國此前深入參與了武漢實驗室的研究」。他這裡指的是美國對一些有爭議的實驗以及尋找能夠引發疫情的動物病毒的資助。

薩克斯說，從一開始就先入為主地認為中國是有過錯的一方，這種態度是不對的。「如果實驗室的工作在某種程度上要（對疫情）負責，那麼這是一個中美在科學上合作項目的可能性非常大。」

（美聯社，華爾街日報等）

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