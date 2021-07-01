無限期封城陷困境！馬來西亞人掛白旗、穿黑衣

馬來西亞街道最近出現住戶高掛白色旗幟的情形，這是因為當地疫情持續嚴峻，目前確診總數已超過75萬，超過5千人染疫死亡。封城更無限期延長，導致許多民眾生計受到影響，失業率上升，且輕生案件增加，因此民間發起了「白旗運動」（#BenderaPutih），需要幫助的人透過掛白旗向外求援。

馬國西亞首相慕尤丁日前宣布，原訂6月28日到期的全國封鎖將延長至每日確診數降至4000例，意指馬來西亞封鎖將無限期延長，只允許民生必須商店營業，許多人陷入經濟困頓，更有家庭開始面臨斷炊，人們更遭受極大的精神壓力。馬國截至7月1日，確診總數已超過75萬，並有5千多人染疫死亡。

當地媒體指出，疫情讓許多身陷困境的民眾選擇結束生命，馬來西亞2020年的輕生案件共有631件，比前一年609件增加22件。而2021年光是第一季就已經發生了335個輕生案件。

掛白旗求救

根據星馬媒體報導，民間6月底在網上發起「白旗運動」（#BenderaPutih），呼籲面對生活困難的人在家裡豎起白旗，讓鄰居或其他人伸出援手，為他們提供所需生活物資。當地社交媒體上流傳最廣的是訊息是「面對困難丶沒有食物的人，在你的家門豎起白旗吧，讓周遭的人盡可能幫助你」。

「白旗運動」源自於慕尤丁宣布封鎖無限期延長的那天，雪蘭莪州發生一起確診男性在天橋上吊輕生事件，引起許多駕駛驚過嚇到，震驚全國。同一天，就有人有在臉書及推特等社交媒體發起「白旗運動」，獲得眾多網友及政治人物響應。

《東方日報》報導，當地部落客王宏量召集了一班贊助人響應該運動，在短短2天內就收到了60戶家庭的求助。 這代表馬來西亞有不少家庭及個人的生活正陷入困境，連吃飯都有問題；不過與此同時，運動也展現出許多人或組織願意向其他人伸出援手。

另外，柔佛有一名失業的父親告訴《星洲日報》，他因為全面封鎖而失去了工作，和懷有身孕的妻子，以及另外兩名分別9歲及1歲的孩子陷入了窘境，在家門豎起白旗，一小時內就有人捐贈物資和金錢，解決房租及溫飽問題。

黑色運動挺醫師

同樣因為疫情而發起的網上運動是黑色代碼（Code Black）。馬來西亞許多醫師及網友7月1日將推特或臉書的頭像換成黑白照，並寫上「支持我的醫師」或換成「支持黑色代碼（Code Black）」字眼的照片。

這是為了響應大馬醫藥協會（MMA）屬下的關心實習醫生及駐院醫生小組（SCHOMOS）在臉書發起的「黑色代碼運動」#codeblackmy，他們呼籲請民眾，將臉書改為黑白色，並在12日當天穿著黑色衣服上班支持合約醫生。

組織表示，當地公共醫療系統多年來一直嚴重缺乏人力資源，當地合約駐院醫生希望通過行動來表達對醫療體系的不滿，更呼籲在7月26日舉行為期一天的罷工。當地媒體指出，冠病疫情肆虐的當下，前線醫護人員正忙得不可開交之際，當地兩萬多名合約醫生面臨著薪資福利不平等丶缺乏就業保障等問題。

當地有醫師已被警告不能參與罷工，《陽光日報》報導「合約住院醫生罷工」（Hartal Doktor Kontrak) 活動發起者表示，他們被告知，如果參與7月26日的全國性罷工行動，可能會受到上司和政府的對付，例如紀律處分，更可能被終止合約。

針對合約醫師的相關訴求，馬來西亞財政部長東姑扎夫魯承諾，與業界人士召開緊急會議商討，並同意加速解決問題。

（綜合報導）

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