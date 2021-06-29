呼籲全面溯源調查 科學家給北京「下通牒」

新冠病毒（Sars-CoV-2）在全球引發的瘟疫大流行已經持續一年多，但是關於這一冠狀病毒的起源至今沒有確切的科學結論。世界衛生組織專家團在中國武漢進行的首次調查結束後提交的報告，在全球尤其是西方國家引起了不少質疑。

"巴黎小組"（Paris Group）日前發表了一份公開信，要求重新對新冠病毒的起源展開全面調查，調查方向包括病毒是否從實驗室洩露的可能性。這個松散的科學家團體由數十名學者組成，他們來自包括德國、法國、意大利、印度、新西蘭、美國、日本在內的多個國家，研究領域也覆蓋了從病毒學到公共衛生，從食品科學到生物化學，從數學到工程學的諸多學科。

這份公開信呼籲就新冠病毒起源的所有假說進行驗證調查，包括從自然界傳染給人類的途徑，以及實驗室意外洩露的途徑。世衛組織專家團在今年年初結束武漢調查行程之後得出的結論是，實驗室洩露的可能性"微乎其微"。但是最近一段時間以來，關於實驗室洩露假說的討論又多了起來。美國總統拜登5月底也要求該國情報機構進行為期90天的新寡溯源調查，在夏末提供一份總結報告。

"巴黎小組"發布的這份公開信毫不隱諱地指出，在聯署的科學家看來，中國是新冠溯源調查所面臨的最大障礙。參與聯署的法國基因學家（Virginie Courtier）在一份聲明中指出，目前並沒有"真正的全球性新冠溯源調查"。她指出，世衛組織"無法在不事先征得中國政府同意的情況下進入中國，或者是進入有關機構"。

因此這封公開信要求組建一個全新的國際調查組，而北京政府應該"全面配合"調查。相關調查人員應獲得所有相關數據，並且被允許和中國專家進行秘密談話--不受中國政府的任何干預和控制。為了避免拖延時間，"巴黎小組"還給中國政府下了一個"最後通牒"：北京必須在兩個月之內，接受公開信中所提出的全新調查條件，否則國際社會就應該尋求替代方案。比如在經合組織（OECD）或者是七國集團（G7）的領導之下，啟動一項沒有中國參與的國際調查使命。

德國耶拿大學基因學教授泰森（Günter Theißen）也是公開信的聯署人之一。他在接受德國ntv電視台采訪時說，對於中國是否真的就信中所提要求做出正面回應，他表示懷疑。信中對中國"全面合作"的呼籲更像是一個"外交式建議"，而實際上得到北京回應的可能性微乎其微。

泰森指出，其實在沒有中國參與的情況下，全世界已經有很多科學家在進行新冠溯源方面的努力。而這些努力的成功與否，取決於他們還能找到哪些數據--比如說通過一些網絡數據庫。不過他也承認，即使中國全面配合參與，人們也不一定能揭開新冠源頭的謎底。

（ntv）

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