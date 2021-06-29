中國疫苗接種突破12億劑 各地抽獎贈品促施打

中國國家衛健委今天宣布，中國全境累計接種的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗數量，在28日突破12億劑次，為12億671.4萬劑次。而部分地區仍持續以抽獎及贈品手法，招徠民眾接種疫苗。

2020年底，中國以緊急授權名義核准COVID-19疫苗上市，但在此之前已開始私下為部分民眾接種，來源均為中國國藥集團或科興生技生產的疫苗。

中國民眾接種疫苗的意願起初並不踴躍，直到今年3月27日才突破1億劑次。之後，部份地區以贈送日用品及半強迫等軟硬手段兼施，才於4月22日突破2億劑。

但在部分地區出現本土疫情、特別是廣東珠三角地區疫情擴大後，5月起接種速度明顯加快，5月7日即突破3億劑次，5月28日更迅速超過6億劑次；進入6月接種速度持續加快，6月19日更突破10億劑次大關。

香港01報導，上海有街道接種站推出「抽大禮包」活動，凡在指定時間內接種第2劑次疫苗，最高可獲得價值人民幣8000元（新台幣3.45萬元）的禮品組合。最差也能得到洗護髮用品組或雨傘二選一的「陽光普照獎」。

上海迪士尼樂園也配合官方政策推出措施，凡在3天內到場接種第2劑次疫苗的遊客，就可獲得1張免費門票；而上海梅賽德斯．奔馳（賓士）文化中心更以免費贈送演唱會門票、簽名海報等方式，鼓勵民眾接種第2劑次疫苗。

深圳也是至今仍積極推動打疫苗送贈品的地區。位在福田區香蜜湖街道轄區的東海集團和印力集團，日前針對接種疫苗著聯合推出「專屬福利大禮包」抽獎，頭獎可享有飯店豪華客房1晚及雙人自助餐券。而現場接種者不需抽獎，即可獲得五穀雜糧一份。

根據報導，中國網友看到上述鼓勵措施後，紛紛感嘆「打早了」、「早知道就去上海接種」等。但也有人認為這些措施令人「寒心」，對最先接種的醫護人員、「積極分子」不公平，因為他們更先付出，「卻什麼也沒有得到」。