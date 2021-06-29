德爾塔來勢洶洶 英國和以色列疫情反彈是為何

根據英國公共衛生部上周末公布的數據，英國至少已有117人死於新冠病毒德爾塔變種（B.1.617.2）。最早在印度發現的這種變異病毒與之前的其它變種相比具有更強的傳染力。在這些死亡病例中，有50人已經完成了新冠疫苗的兩次接種，還有20人打過了一針疫苗。為什麼接種疫苗之後仍然會感染甚至死亡？

英國：感染德爾塔變種致死者多為老人

從統計數據來看，截至上周五，英國全境內一共有超過11萬人感染了新冠病毒德爾塔變種，其中1320人需要住院治療。而在這些住院患者中，902人年齡在50歲以下，而這些人當中77%是完全沒有接種過新冠疫苗的。在418位50歲以上的住院患者中，39%已經完成了疫苗接種，但還是感染了這一最早在印度發現的變種病毒。

而從死亡數據來看，在上述117個因變種病毒而死亡的病例中，只有8人年齡低於50歲，而且這些人都是或者只打了一針疫苗，或者完全沒有接種。英國學者表示，在已經接種過疫苗但仍然感染德爾塔變種並且死亡的病例中，絕大多數都是年齡非常大或者原本身體就很虛弱的患者。因此可以推斷出，正常的健康人群，尤其是完成了兩針新冠疫苗接種者，面對德爾塔變種病毒也無需過度擔憂。

新冠疫苗針對德爾塔變種的防護力不足？

英國公共衛生部也強調，德爾塔變種的感染數字並不能成為拒絕接種疫苗的理由。根據該機構的統計，BioNTech/輝瑞新冠疫苗（在兩針接種完成後）對於新冠病毒德爾塔變種的重症防護率高達96%，而阿斯利康的相應重症防護率也有92%。這些數據其實和針對新冠病毒其它變種的防護力是基本相當的。

根據英國的一項調查，尤其在抵御德爾塔變種毒株方面，完成兩針疫苗接種之後人體才能產生足夠的防護力，可以避免感染或者至少避免出現重症；而在第一針接種完成之後產生的防護力，則比針對原始新冠病毒的防護力低了17%左右。

在英國疫情的背景下，關於足球歐錦賽是否會給防疫造成更多壓力的爭議也成為熱點話題。按照原計劃，歐錦賽的半決賽和決賽都將在英國舉行。周二，德國巴符州州長克萊齊曼（Winfried Kretschmann）呼籲歐足聯和德國足協必須盡快采取措施，確保在體育館觀戰的球迷遵守防疫規定。他在接受德國媒體采訪時說，從目前大家看到的賽場狀況來看，仿佛疫情已經結束，比如在匈牙利或者丹麥舉行的比賽中，體育場"人滿為患"，觀戰的球迷既沒有保持安全距離，也沒有戴口罩。"這絕對是一個錯誤的信號"。

以色列：德爾塔變種感染者兒童居多

和英國類似，以色列也是新冠疫苗接種工作推進速度較快的國家。直到6月中旬，該國的每日新增感染病例還都保持在個位數的水平。政府已經取消了幾乎所有的防疫措施，對於很多以色列人來說，疫情似乎已經是過去的事情了。然而大概一周以來，以色列的日增病例又超過了100大關。以色列一共人口大約900萬，其中550萬已經接種了一針新冠疫苗，520萬人已經完成了兩針接種。

以色列衛生部統計的數據顯示，該國最新感染的病例當中，大約90%都是感染力更強的德爾塔變種。值得注意的是，以色列感染這一變種病毒的大多數是孩子。

上周五，以色列政府又重新實施了在封閉空間內必須戴口罩的措施。不過該國的重症患者人數維持在較低水平。

以色列新冠疫情事務專員阿什（Nachman Asch）指出，以色列"破防"的問題出在隔離檢疫實施不嚴格，有些人在國外感染了病毒之後回到以色列，又不遵守隔離規定；機場的入境新冠檢測超負荷運轉，導致成千上萬的人在下了飛機之後未經檢測就離開了機場。他呼籲民眾，盡量不要出國旅行，尤其是不要帶未經接種疫苗的孩子出行。最近爆發的多個群居性感染都發生在學校。

德國能吸取什麼教訓？

負責防疫的德國羅伯特-科赫研究所（RKI）所長維勒（Lothar Wieler）表示，從以色列的情況可以吸取的教訓包括，不應該過早而且缺乏目的性地放松防疫管制。僅靠疫苗接種還不足以保護德國在秋天不受到新一輪感染高峰的襲擊。比如佩戴口罩這樣的簡單防疫措施，仍然能夠發揮重要的作用。

根據科赫研究所周一發布的統計數據，德國目前進行的新冠檢測當中，至少35%的案例是德爾塔變種。維勒認為，由於相關數據是幾天前統計的，所以這一變種實際上所佔到的比例應該在大約50%左右。

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