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港調查：科興首劑疫苗抗體水準低於復必泰

中央社 / 香港29日電
香港一家醫院追蹤調查指出，港人接種首劑大陸科興新冠疫苗後，其抗體水準低於接種首劑德國復必泰疫苗的人。中新社
香港一家醫院追蹤調查指出，港人接種首劑大陸科興新冠疫苗後，其抗體水準低於接種首劑德國復必泰疫苗的人。中新社

香港一家醫院的追蹤調查指出，港人接種首劑中國大陸科興新冠疫苗後，其抗體水準低於接種首劑德國復必泰疫苗的人。

自2月底起，港府免費為港人接種疫苗，以預防新冠肺炎，包含中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的「克爾來福」滅活疫苗，以及中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗。

本地多家媒體今天報導，養和醫院一項抗體追蹤研究初步顯示，接種首劑科興疫苗的抗體水準低於復必泰疫苗。

2至4月間，養和醫院招募院內457名已接種疫苗的醫護人員接受採樣，當中約4成8、即220人接種科興，其餘人接種復必泰。

團隊測試3種抗體，發現醫護人員在接種首劑復必泰疫苗19日後，分別有9成4至9成9產生抗體，科興則只有1成9至7成6，當中以產生中和抗體的人數比例最小。

不過，當兩組人同時接種第2劑疫苗28天後，產生抗體的比例差不多，復必泰是百分百，科興則有9成4至9成9。

至於抗體水準方面，兩組人無論接種首劑或完成兩劑後差距都較大。以免疫球蛋白IgG為例，施打兩劑復必泰產生的水準約是科興的10倍。

在中和抗體方面，復必泰產生的水準較科興高4成1。

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