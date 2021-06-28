日本東京增317例 緊急事態解除後住院數成長

中央社 / 東京28日綜合外電報導
日本東京都今天新增新冠肺炎確診317例，連續9天比前一週同天病例數成長。 路透社
日本東京都今天新增新冠肺炎確診317例，連續9天比前一週同天病例數成長。 路透社

日本東京都今天新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診317例，連續9天比前一週同天病例數成長；且東京自從解除緊急事態宣言後，因新冠肺炎住院人數再度增加。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增確診317例；截至今天為止，一週內平均每天增加489例，是前一週的124.8%。

東京都6月20日解除因防疫實施的緊急事態宣言，21日起轉為實施緊急事態次一級的「防止蔓延等重點措施」，但住院人數不減反增。

報導指出，東京都內因新冠肺炎的住院人數，5月16日達到高峰的2431人，其後逐漸減少，6月中旬降到約1200多人；但轉為實施重點措施後，住院人數又再次反彈增加。

昨天因新冠肺炎住院人數為1449人，比實施重點措施前的6月20日增加179人，約為1.14倍。

新冠肺炎 COVID-19 東京

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