日本東京增317例 緊急事態解除後住院數成長
日本東京都今天新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診317例，連續9天比前一週同天病例數成長；且東京自從解除緊急事態宣言後，因新冠肺炎住院人數再度增加。
日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增確診317例；截至今天為止，一週內平均每天增加489例，是前一週的124.8%。
東京都6月20日解除因防疫實施的緊急事態宣言，21日起轉為實施緊急事態次一級的「防止蔓延等重點措施」，但住院人數不減反增。
報導指出，東京都內因新冠肺炎的住院人數，5月16日達到高峰的2431人，其後逐漸減少，6月中旬降到約1200多人；但轉為實施重點措施後，住院人數又再次反彈增加。
昨天因新冠肺炎住院人數為1449人，比實施重點措施前的6月20日增加179人，約為1.14倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言