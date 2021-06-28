中國新增21例COVID-19 皆境外移入

中國27日新增21例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入病例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，27日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例21例，均為境外移入病例，分別為廣東5例、雲南5例、四川4例、福建3例、湖南2例、北京1例、上海1例。

上海另新增1例境外移入的疑似病例。目前，中國大陸境外移入現有確診病例390例，現有疑似病例1例。累計確診病例6561例，累計治癒出院病例6171例，無死亡病例。

無症狀感染者新增22例，都是均為境外移入。當日轉為確診病例2例、解除醫學觀察10例，尚在醫學觀察的無症狀感染者481例，境外移入占其中465例。

截至6月27日24時，中國大陸現有確診病例462例，累計治癒出院病例8萬6655例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1753例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者105萬7634人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬6499人。

香港特別行政區累計確診1萬1917例，其中出院1萬1625例，死亡210例；澳門特別行政區累計確診54例，其中51例已出院。