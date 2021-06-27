泰國收緊防疫1個月 避免工人群聚擴大

泰國境內新冠疫情升溫，自5月以來，首都曼谷已發現至少37起工人群聚，政府下令收緊曼谷及附近地區的防疫限制措施。泰國政府27日宣布，28日開始曼谷和周邊5省，將暫停室內用餐1個月、購物中心也必須在晚上9時前關閉、禁止超過20人的聚會，及設置檢查站控制工人人流移動。

收緊首都周邊防疫

根據《路透社》報導，根據泰國皇家公報發布的一份文件，新的防疫限制措施將從28日開始實施30天，其中包括禁止在曼谷和周邊5個省分的餐廳內用餐，曼谷和周邊5省的購物中心必須在晚上9時前關閉，以及禁止20人以上的聚會活動。

該文件表示，6個地區的建築工地將被關閉，以及將圍封工人營地以控制群聚感染。曼谷有575個建築工地，容納約8.1萬名工人。據統計，自 5月以來，在曼谷工地中已發現37起群聚。

控制工人人流移動

另外，該文件指出，當局將在曼谷和周邊5省設立檢查站，以控制工人的人流移動，並補充說，南部靠近馬來西亞的4個省也將設立檢查站。由於政府快速收緊防疫措施，令網民相當驚訝，「#BangkokLockdown」標籤也在周日凌晨在推特上成為熱門趨勢。

根據《彭博社》報導，27日官方數據顯示，泰國在過去 24小時內通報新增3995例確診，累計病例數達到24萬4447例，新增42人死亡，死亡人數已超過1900 人。

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