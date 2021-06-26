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港府：30日起實施抵港者縮短檢疫期安排

中央社 / 台北26日電

香港COVID-19疫情漸平穩，港府今天公布，下週三（30日）起實施第一階段放寬檢疫期安排，入境香港人士若接種疫苗逾14天、機場病毒檢測無確診、驗出帶有抗體，抵港後檢疫期可縮短至7天。

星島日報網報導，港府稍早前調整已接種COVID-19疫苗人士的抵港檢疫要求，放寬檢疫期的安排分兩階段實行，第一階段安排將於30日實施。

據表示，入境香港人士若已完成接種疫苗超過14天、機場病毒檢測無確診、驗出帶有抗體，抵港後的檢疫期可縮短至7天；市民則可於離境前在港接受獲認可的抗體測試，相關結果證明可於回港時用作實施強制檢疫要求。

港府並將於7月實施第二階段安排，包括在機場為抵港人士提供自費的第二階段抗體測試服務。有關措施具體安排將於稍後公布。

港府今天也公布獲認可進行抗體測試的私營醫療檢測機構名單，涵蓋20間化驗室，首階段將於30日實施。

另據官方香港電台，食物及衛生局局長陳肇始說，港人施打疫苗的數字令人鼓舞，若繼續保持，有機會在8、9月達到逾5成的接種率，屆時限聚令等社交距離措施有望放寬。

據官方通報，香港今天新增COVID-19確診2例，均為境外移入。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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