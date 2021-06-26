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廈門新增4例台灣移入確診病例 累計29例
據中國福建省廈門市衛生健康委員會官網今天通報，廈門25日新增4例境外移入COVID-19確診病例，均來自台灣。累計台灣移入廈門已有29例確診。
據廈門衛健委通報，25日新增台灣移入確診4例，有2人是20日搭乘廈門航空MF882航班自台北松山機場抵廈；另外2人是21日搭乘立榮航空B7511航班自台北松山機場抵廈。
據通報，上述4人入關後即被集中隔離醫學觀察，經核酸檢測結果呈陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為COVID-19確診病例，由市定點醫院隔離診治。
通報稱，4名確診台人的同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。
據通報，截至25日，廈門累計報告境外移入確診病例266例，其中來自台灣的已有29例。
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