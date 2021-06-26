中國大陸新增確診25例 皆境外移入

苗栗電子廠日前爆發外籍移工群聚染疫，新加坡去年也曾因移工宿舍爆發大規模群聚感染，連續好幾個月每天新增數百人確診感染COVID-19，甚至還一度連續4天破千，有好幾週的時間，新加坡都是東南亞確診人數最多的國家。

2021-06-26 10:42