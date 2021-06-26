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中國大陸新增確診25例 皆境外移入

中央社 / 台北26日電
圖為中國大陸民眾排隊接種疫苗。美聯社
圖為中國大陸民眾排隊接種疫苗。美聯社

中國昨天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例25例，均為境外移入病例。

根據中國國家衛生健康委員會官網，25日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例25例，均為境外移入病例：四川6例，雲南5例，福建4例，廣東4例，上海3例，湖南2例，浙江1例。

境外移入現有確診病例389例，累計確診病例6526例。

25日，新增無症狀感染者23例，均為境外移入；尚在醫學觀察的無症狀感染者472例。

截至25日，中國大陸現有確診病例474例，累計治癒出院病例8萬6608例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1718例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者105萬6427人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬9057人。

香港特別行政區累計確診病例1萬1909例，出院11621例，死亡210例；澳門特別行政區累計確診53例，出院51例。

新冠肺炎 COVID-19

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