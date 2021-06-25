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中國新增確診24例來自境外 廣東疫情近尾聲

中央社 / 台北25日電
圖為廣州居民在臨時疫苗接種點接種疫苗。路透
圖為廣州居民在臨時疫苗接種點接種疫苗。路透

中國24日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例24例，7例疑似病例，全部從境外移入。廣東已經連續3天無新增本土病例，專家表示，廣東疫情已經接近尾聲。

央視節目昨天訪問中國疾控中心研究員馮子健，他說，在廣東這輪疫情中，起於5月21日的廣州疫情已經接近尾聲；深圳疫情已經兩週以上無新增病例，其傳播應該已阻斷；6月14日的深圳與東莞疫情也在控制中，已2天沒有新增病例。

根據中國國家衛健委官網，24日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例24例，均為境外移入病例：上海6例，廣東6例，四川5例，雲南2例，北京1例，天津1例，浙江1例，湖南1例，甘肅1例；新增疑似病例7例，均為上海的境外移入病例。

境外移入現有確診病例392例，現有疑似病例9例，累計確診病例6501例。

新增無症狀感染者20例，均為境外移入；尚在醫學觀察的無症狀感染者463例。

截至24日，中國大陸現有確診病例486例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1693例，現有疑似病例9例。累計追蹤到密切接觸者105萬4578人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬9000人。

香港特別行政區累計確診1萬1905例，出院1萬1621例，死亡210例；澳門特區53例，出院51例。

新冠肺炎 COVID-19

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