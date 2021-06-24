香港再遭Delta病毒入侵 連續16天零確診破功

香港衛生當局宣布今天新增COVID-19確診7例，均為Delta變種病毒，其中一例為本土病例且感染源頭不明。維持16天的本土零確診、18天無源頭不明紀錄，也因此雙雙破功。

綜合港媒報導，衞生署衞生防護中心總監林文健下午在疫情簡報會宣布，香港今天新增7例確診，6例是境外移入，分別來自英國、印尼。本土則有一例，是27歲住在大埔的香港航空男地勤，感染源頭未明。

他指出，今天7例確診全部都帶有L452R的Delta變種病毒。迄今，香港累計有131例L452R變種病毒，其中129例是境外移入。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，這名男地勤17日在機場與數十名同事，進行離職前拍照留念；18日與親友聚餐。20日感到不適，有發燒、咳和喉痛，21日初步確診並於昨天正式確診。他也在大埔新達廣場兼職顧客服務工作，最後上班日期為22日。

這名男地勤的密切接觸者都要接受檢疫，大概有180多人。

張竹君並指出，男地勤的病毒CT值是18、22左右，即病毒量頗高，傳染性強。近日曾處理過9班貨機，機組人員來自越南、台灣、印度、大陸、菲律賓、新加坡、馬來西亞等，32名機組人員大部份打過疫苗，大部分都找到，並已送檢疫中心，「就算已打針都要檢疫」。

林文健表示，確診的男地勤與家人都沒接種疫苗，可見沒有接種疫苗的感染及傳播風險會提高，Delta病毒正在全球擴散中，世衞評估該病毒有後來居上之勢，其傳染性及嚴重性、患者帶毒量都較其他病毒高。