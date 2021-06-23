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無國籍人士被驅逐 難民署：恐錯過接種

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

全球數百萬人恐因缺乏公民身份或身份證明而錯過疫苗接種。聯合國難民署22日警告，大多數國家的免疫計畫沒有明確說明如何覆蓋這些無國籍人士，且其中有許多人擔心因接受治療或接種疫苗，導致面臨被拘留或驅逐出境的風險，呼籲各國應優先為包含無國籍人士在內的弱勢群體施打疫苗。

疫情加劇無國籍風險

根據《聯合國新聞》報導，研究指出，全球約94個國家至少存在420萬名無國籍人士，且實際數字可能還更高。難民署警告，新冠疫情流行一年多以來，出生登記服務的中斷正在造成新的無國籍風險。由於疫情大流行，許多國家暫停民事登記服務，而出生登記是確定國籍資格的關鍵，也因此受到影響。

難民署指出，大多數國家的免疫計畫沒有明確說明如何覆蓋無國籍人士。難民署警告，世界上許多無國籍人士恐因為缺乏公民身份或身份證明而錯過疫苗接種，除非各國特別努力接觸這一群體，並解決他們可能面臨的具體挑戰。

無國籍人士恐錯過接種

自新冠疫情爆發以來，許多無國籍人士在獲得衛生照護和社會服務方面持續面臨困難。許多人可能害怕接受檢測或治療，因為他們擔心可能使他們面臨被拘留或驅逐出境的風險。此外，包括疫苗接種在內的醫療費用對無國籍人士來說，也是一筆龐大開銷，因為他們通常不在國家公共醫療保健計畫的覆蓋範圍之內。

難民署也重申了世界衛生組織的指導意見，應優先為弱勢族裔、種族、性別、宗教團體、處於非正常情況下的弱勢移民、游牧人口和難以接觸到的人群接種疫苗，無國籍人士也包含在內。同時，也敦促各國接受除國籍或身分證以外的其他身份證明形式。

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