中國新增24例COVID-19 皆境外移入

中國22日新增24例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，全數為境外移入。分別為四川12例、上海6例、廣東3例、江蘇2例、福建1例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，22日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例24例，均為境外移入病例。

境外移入現有確診病例388例，現有疑似病例1例。累計確診病例6461例，累計治癒出院病例6073例，無死亡病例。

無症狀感染者新增21例，當日轉為確診病例12例、解除醫學觀察6例，尚在醫學觀察的無症狀感染者468例，境外移入占其中447例。

截至6月22日24時，中國大陸現有確診病例514例，累計治癒出院病例8萬6503例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1653例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者105萬1636人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬8126人。

香港特別行政區累計確診1萬1896例，其中出院1萬1618例，死亡210例；澳門特別行政區累計確診53例，其中51例已出院。