美媒：中國新冠入境限制還將持續至少一年

消息人士對美媒《華爾街日報》稱，在5月中旬中國國務院一場會議上確定了該臨時時間表，將目前的邊境限制措施至少延續一年、至2022年下半年。

這一消息目前尚未得到中國官方證實。消息人士對《華爾街日報》表示，目前沒有放寬的時間表。

報道稱，之所以要如此謹慎放開邊境是因為中國官員們希望明年兩件大事可以順利進行：2022年2月的冬奧會和中共十年一次的權力交接。外界分析人士普遍認為，目前的中國黨和國家領導人習近平將尋求新一屆任期。

明年2月4日開始的北京冬奧會，目前尚未針對是否允許外國觀眾入境觀看做出決定。

目前，中國每日新增病例很少，遠低於世界其他主要國家。據中國國家衛健委通報，6月21日中國大陸新增感染25例，其中23例是輸入性病例。

《華爾街日報》報道稱，通過限制入境人數、僅發放簽證給那些施打了中國疫苗的外國人，以及對入境者實行至少14天的強制酒店檢疫隔離，中國方面試圖控制外來輸入病例的風險。消息人士透露，如果中國放松限制，很可能首先是針對大陸與港澳之間的旅行，隨後可能是針對那些疫苗接種率高且感染人數得到控制的國家放寬限制。此外，據稱承認中國疫苗的國家很可能會被優先考慮。

在過去一段時間，中國提高了施打疫苗的速度。截至6月20日，根據中方通報，中國已經施打了超過10億劑疫苗。

迄今為止，在中國大陸施打的均為國產疫苗。中國尚未批准任何西方疫苗。不過香港批准了德美合作的BioNTech/輝瑞疫苗並在當地進行施打，該疫苗也有望在中國內地獲批。據《南華早報》報道，港大進行的一項疫苗比較研究發現，接種BioNTech/輝瑞疫苗的人抗體反應要高於中國科興疫苗接種者。

未來要實現邊境開放，一個可以想象的前提條件是中外疫苗互認。目前，世衛組織已批准了中國國藥集團的新冠疫苗以及華銳生物技術公司生產的科興疫苗作為緊急使用。不過，這兩款中國疫苗尚未得到美國方面以及歐盟藥管局的批准。

拉丁美洲、非洲、亞洲的多個國家以及歐洲的匈牙利和塞爾維亞都在施打中國疫苗。據中國官媒報道，中國迄今已經向國際社會提供了超過3.5億劑疫苗，包括向80多個有急需的發展中國家提供疫苗援助，向40多個國家出口疫苗。中國也加入了世衛組織主導的新冠疫苗實施計劃（COVAX）。

（來源：華爾街日報等）

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