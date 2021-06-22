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港大研究：科興疫苗抗體過低 接種者難通過測試

中央社 / 台北22日電
專家警告，接種科興疫苗可能會因抗體太低，無法通過入境抗體測試。圖／取材自環球時報
專家警告，接種科興疫苗可能會因抗體太低，無法通過入境抗體測試。圖／取材自環球時報

香港大學公共衛生學院研究發現，同屬COVID-19疫苗，接種輝瑞-BNT疫苗者的體內抗體水平，遠高於接種中國科興疫苗者。專家更警告，接種科興疫苗可能會因抗體太低，無法通過入境抗體測試。

目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情進入疫苗注射階段，部分國家及地區開始研議諸如「疫苗護照」等措施，讓完整接受2劑次者在出入國境時，享有一定便利，順帶鼓勵全球民眾接種疫苗。而對入境者檢驗體內抗體，則是執行這項措施的可能手段之一。

綜合南華早報、信報等香港媒體報導，這項報告是由港府委託香港大學公共衛生學院進行的對比研究，得出上述結果。根據報導，在醫學上，人體接種疫苗後產生的抗體多寡，能決定疫苗的效用。

報導指出，香港大學這項研究，是對照1000名接種輝瑞-BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗及科興（Sinovac）疫苗者體內的抗體水平。而目前得出的結果，是根據已分析完成的100人得出的結果。

香港大學公共衛生學院教授、香港衛生防護中心「疫苗可預防疾病科學委員會」成員高本恩（BenCowling）對此表示，港府日後若為已接種疫苗的入境者進行抗體測試，那麼接種科興疫苗者，有可能因為抗體水平太低而驗不出來。

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅則說，他暫不建議為科興疫苗接種者，再注射輝瑞-BNT疫苗作為「加強劑」。況且，現有疫苗應優先為尚未接種者施打。

香港目前接種的COVID-19疫苗即為輝瑞-BNT及科興2種，目前香港共已接種300多萬劑，其中170萬劑為輝瑞-BNT疫苗，130萬劑為科興疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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