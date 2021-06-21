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中國製疫苗國內接種逾10億劑 國外卻屢遭質疑

中央社 / 台北21日電
中國科興疫苗。（中新社）
中國科興疫苗。（中新社）

中國全境COVID-19疫苗接種19日突破10億劑次，均屬自製疫苗。但在海外，中國製疫苗卻遭到部分國家官方及民間的質疑。其中，巴林及阿聯最近開始為曾接種中國國藥疫苗者，再接種輝瑞疫苗。

綜合華盛頓郵報、美國之音（VOA）中文網報導及彙整，外界正擔心中國製疫苗缺乏對抗最新變種病毒的效力。

華盛頓郵報日前報導，巴林和阿拉伯聯合大公國日前開始為已經接種過中國國藥疫苗的民眾補打「加強針」，也就是輝瑞（Pfizer-BNT）疫苗。而阿聯及巴林都是較早核准中國國藥疫苗在本國上市的國家，曾被中國官媒廣為宣傳。

同屬亞洲的印尼衛生部門官員17日表示，超過350名醫師和護理人員在接種中國科興疫苗後，仍然感染COVID-19，其中有數十人需要住院。這使人們對中國疫苗能否對抗目前傳播力更強的Delta變種病毒，產生擔憂。

在拉丁美洲，哥斯大黎加官員16日表示，官方在評估中國科興疫苗的臨床研究報告後認為，這款疫苗在防止感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的「功效不夠」，決定目前不予採用。

巴西的染疫死亡人數19日突破50萬人。但綜合外電報導，許多巴西民眾寧願排隊等候接種輝瑞疫苗，也不願接種目前在巴西屬主流疫苗的中國科興疫苗。理由是，科興疫苗的有效率「遠低於其他疫苗」，且一些巴西民眾也因這款疫苗的中國背景，而持懷疑態度。

綜合外媒報導，中國科興疫苗在各國得出的臨床試驗保護力效果差距頗大。其中，在土耳其高達91.25%，但在印尼僅有65.3%，在巴西更只有50.4%，其效力因此一直受到外界質疑。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗

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