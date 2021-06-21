病毒溯源兵分兩路 美拉民主陣線壓中國

(德國之聲中文網) 美國國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan)周日(6月20日)接受美媒訪問時表示，美國總統拜登正在透過兩種方式查出新冠病毒起源，一是美國5月開始的90天情報調查，8月會有報告顯示實驗室洩漏理論可不可信，另一方面就是跟盟友推動世衛第二階段溯源調查。

他對福克斯新聞說:「要麼他們以負責任的方式允許調查人員進入，真正去調查，弄清楚來源，要麼他們將面臨國際社會孤立。」

他也對CNN說，針對這個問題，不會接受中國的搪塞：「這是上一任政府做不到的，讓民主國家發出一致的呼聲。」

蘇利文強調，美國不會完全依賴中國。他說：「總統保留通過我們自己的分析、情報界的努力，以及我們與盟友和伙伴進行的其他工作，繼續在各方面施加壓力，直到我們弄清這種病毒是如何進入這個世界。」

福克斯報道，美國國務卿布林肯稱世衛組織的冠狀病毒來源調查 「高度不足」。世衛在今年初進入中國武漢進行第一階段病毒溯源調查，初始結果顯示實驗室洩露理論「極為不可能」。但隨後世衛總干事譚德塞與其他科學家出面表示還需要進一步的調查。近日18位專家也在《科學》雜志上連署要求進行徹底調查。

(綜合報道)

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