南韓打疫苗送機票

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
截至20日止，南韓至少接種一劑新冠疫苗的民眾超過1,500萬人，占總人口約29.2%。路透
截至20日止，南韓至少接種一劑新冠疫苗的民眾超過1,500萬人，占總人口約29.2%。路透

南韓企業界正紛紛推出專屬疫苗接種者的優惠活動，從免費機票、電影票折扣到特價漢堡都有，希望激勵更多民眾施打新冠疫苗，加快經濟復甦的步伐。

南韓速食巨頭儂特利（Lotteria）上周宣布，能出示接種第一劑疫苗證明的顧客，將可獲得五款熱門漢堡的七折優惠，成為第一家提供疫苗接種者折扣優惠的速食連鎖店。儂特利在全國約350家門市均有這項促銷活動，時間從每天早上10時到晚上10時，一直7月7日為止。

南韓三大戲院巨頭CGV、Megabox及樂天電影（Lotte Cinema）也推出活動，為疫苗接種者和同行夥伴提供電影票折扣。

此外，疫苗接種者也有機會獲得免費國內航班機票，南韓釜山航空表示，從6月11日至7月15日，每趟航班將提供五位至少打過一劑疫苗的旅客免費搭乘；在這段期，對於所有飛往濟州島的已接種旅客，該航空也提供行李優先託運服務。

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