印度卡90多國疫苗 近日將恢復出口

印度新冠肺炎疫情最近略有趨緩跡象，印度政府也表示會恢復疫苗出口。對於疫苗實際恢復供應的時程，印度國家新冠肺炎疫苗管理專家小組主席維諾德·庫馬爾·保羅說，還不能公布。

近日印度單日確診數持續下降，已從5月初的單日40萬人，持續減少至平均每日6萬人的水平。雖印度媒體與專家對於此一官方數據存疑，但保羅強調，政府沒必要在疫情數字上說謊。

90多國等待印度疫苗

印度為國際疫苗主要供應國，負責進行AZ疫苗代工，並提供給 COVAX 平台。印度擁有世界上最大的疫苗製造商印度血清研究所，因疫苗出口停滯，接受其疫苗出口的90多個國家受到嚴重影響，數百萬人因此無法取得足夠的疫苗。

據亞洲時報報導，保羅日前提到，印度兩大疫苗供應商預計可在 12 月提供 20 億劑的新冠肺炎疫苗，其中包括 5 種開發中的疫苗。但他週五承認，這僅是樂觀推估，疫苗的原料取得仍有困難，且製造商可能需要處理一些必要的醫療監管申請。

成年人免費接種

印度當局正為下一波潛在疫情備戰，並專注於提高疫苗接種率。目前印度僅有5%的民眾完整接種兩劑疫苗，保羅提到，接下來的疫苗接種推廣目標，將鎖定在醫療資源相對缺乏的農村與偏鄉地區。

為了加速疫苗接種，經濟時報指出，印度總理莫迪宣布，週一起印度成年民眾將可免費接種新冠肺炎疫苗。

此外，中央政府將向國內供應商大量採購疫苗，預估採購量達總生產量的75%，並不排除重新談判價格的可能性；其餘 25% 的疫苗則將由印度國內私立醫院以天花板價採買。

印度對疫苗實施出口限制，是COVAX平台難以運作的一大原因，而台灣也因此難以透過平台如期取得疫苗。目前台灣共與COVAX簽約476萬劑疫苗，若印度恢復COVAX平台疫苗供應，將提高台灣取得疫苗的可能性。

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