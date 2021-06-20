快訊

目前抵台疫苗莫德納較AZ多怎打？ 陳時中：將朝兩方向擴大

陳時中：美國政府捐贈250萬劑莫德納新冠疫苗 傍晚抵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度卡90多國疫苗 近日將恢復出口

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

印度新冠肺炎疫情最近略有趨緩跡象，印度政府也表示會恢復疫苗出口。對於疫苗實際恢復供應的時程，印度國家新冠肺炎疫苗管理專家小組主席維諾德·庫馬爾·保羅說，還不能公布。

近日印度單日確診數持續下降，已從5月初的單日40萬人，持續減少至平均每日6萬人的水平。雖印度媒體與專家對於此一官方數據存疑，但保羅強調，政府沒必要在疫情數字上說謊。

90多國等待印度疫苗

印度為國際疫苗主要供應國，負責進行AZ疫苗代工，並提供給 COVAX 平台。印度擁有世界上最大的疫苗製造商印度血清研究所，因疫苗出口停滯，接受其疫苗出口的90多個國家受到嚴重影響，數百萬人因此無法取得足夠的疫苗。

據亞洲時報報導，保羅日前提到，印度兩大疫苗供應商預計可在 12 月提供 20 億劑的新冠肺炎疫苗，其中包括 5 種開發中的疫苗。但他週五承認，這僅是樂觀推估，疫苗的原料取得仍有困難，且製造商可能需要處理一些必要的醫療監管申請。

成年人免費接種

印度當局正為下一波潛在疫情備戰，並專注於提高疫苗接種率。目前印度僅有5%的民眾完整接種兩劑疫苗，保羅提到，接下來的疫苗接種推廣目標，將鎖定在醫療資源相對缺乏的農村與偏鄉地區。

為了加速疫苗接種，經濟時報指出，印度總理莫迪宣布，週一起印度成年民眾將可免費接種新冠肺炎疫苗。

此外，中央政府將向國內供應商大量採購疫苗，預估採購量達總生產量的75%，並不排除重新談判價格的可能性；其餘 25% 的疫苗則將由印度國內私立醫院以天花板價採買。

印度對疫苗實施出口限制，是COVAX平台難以運作的一大原因，而台灣也因此難以透過平台如期取得疫苗。目前台灣共與COVAX簽約476萬劑疫苗，若印度恢復COVAX平台疫苗供應，將提高台灣取得疫苗的可能性。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

保羅西冠首戰將缺席 布克：球隊已做好準備

加州解封 「玩命關頭9」重現實體首映禮 保羅女兒到場

NBA／保羅回歸日期未定 媒體曝最理想情況只缺席首戰

NBA／保羅確診新冠無限期缺賽 威廉斯喊話不是悲觀時候

相關新聞

日本疫苗外交急起直追 3000萬劑AZ供亞洲國家

日本政府已正式啟動提供海外疫苗作業。繼台灣後，另一批疫苗也在16日送往越南，接下來將擴及東南亞國協（ASEAN）等國。日...

美供台250萬劑疫苗 日媒解讀抗中

美國提供台灣約250萬劑疫苗已交由專機運送，數量較原先承諾的75萬劑多出許多。日媒解讀，美方為對抗最大競爭對手中國，強化...

日本加速疫苗接種 居無定所民眾施打成課題

日本正加速民眾接種疫苗，但對於在路上及網咖生活的人來說，如何推動疫苗施打作業已成課題。這些人當中多數無固定住所，無法取得...

台男在澳門 檢出印度變種病毒株

世界衛生組織（ＷＨＯ）首席科學家指出，印度Delta變種病毒株已成為主要流行病毒株。指揮中心指出，台灣目前以基因定序找出...

傳染力更強 印度株成全球主流

世界衛生組織（ＷＨＯ）首席科學家蘇米婭·斯瓦米納坦十八日表示，最先在印度發現的Delta變種病毒已成為全球主流病毒株。美...

百萬抽獎沒用 美疫苗接種卡關 一周200萬暴跌至36萬人

部分州推動百萬樂透吸引居民接種新冠疫苗的方法，未能挽救持續走跌的疫苗接種率，多州遭遇接種瓶頸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。