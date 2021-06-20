廣東防疫加強限制 中國新增23例確診皆境外

中國19日新增23例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，全為境外移入。但廣東省前一日新增6例本土病例，多個區域仍維持調高的風險級別。

廣東省18日新增6例本土病例，廣州、深圳各2例，佛山、東莞1例，多個區域因此祭出防控措施。

深圳寶安機場有2人感染印度Delta變種變毒，航班升降因此大受影響，多間航空公司開放退票。深圳機場汽車站跨市客運線路暫停營運，所有進入機場工作區域者須出示48小時內有效核酸檢測陰性證明，並即時展開第3次核酸篩查。

東莞則收緊離市限制，要求出示48小時內檢測陰性證明，並要求250萬名居民接受核酸檢測。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，19日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例23例，均為境外移入病例，分別為廣東12例、雲南4例、上海3例、浙江2例、福建1例、四川1例。

境外移入現有確診病例363例，現有疑似病例1例。累計確診病例6398例，累計治癒出院病例6035例，無死亡病例。

無症狀感染者新增20例，也都是境外移入。當日轉為確診病例9例、解除醫學觀察8例，尚在醫學觀察的無症狀感染者458例，境外移入占其中437例。

截至6月19日24時，中國大陸現有確診病例510例，累計治癒出院病例8萬6441例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1587例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者104萬7938人，尚在醫學觀察的密切接觸者16348人。

香港特別行政區累計確診1萬1885例，其中出院1萬1612例，死亡210例；澳門特別行政區53例，其中51例出院。