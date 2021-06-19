港大研究發現 接種輝瑞疫苗抗體反應高於科興

香港《南華早報》獨家報導指出，一個由港府委托香港大學進行的疫苗抗體比較研究發現，與接種中國科興疫苗的人群相比，接種BioNTech/輝瑞疫苗的民眾抗體反應更高。

接種疫苗後，體內存在抗體代表疫苗正發揮作用，保護人體免受新冠病毒感染。港大流行病學家高本恩（Benjamin Cowling）指出，雖然抗體量無法直接反應疫苗對人體的保護力，但越來越多的證據表明，抗體量越高通常代表免疫力越強。

該媒體援引高本恩表示，研究還建議已經接種科興的人可能需要補打第三劑。

香港大學公共衛生學院的研究追蹤了1000名疫苗接種者的抗體。高本恩表示將在學術期刊上發表研究結果細節：「我們確實看到，與科興相比較，接受BioNTech/輝瑞疫苗的人有更高的抗體反應，這也與該疫苗的大型三期臨床試驗報告顯示其保護能力較強的結果一致。」先前有報導指出，BioNTech/輝瑞疫苗有大約95%的保護力，科興則為50.7%。

港府從今年2月開始訂購3款疫苗，總量為2250萬劑。目前在當地施打的是德美產品BioNTech以及中國的科興疫苗。

與全球許多地方不同，香港人的接種熱情偏低，《南華早報》指出，香港居民接種了約300多萬劑疫苗，其中170萬劑是BioNTech/輝瑞疫苗，130萬劑是科興疫苗。

鑑於本次研究結果，研究報告對港府縮短接種疫苗者抵港後隔離期的計劃提出質疑。

隨著香港疫情趨緩，港府正在考慮放松來自非高風險區的疫苗接種者商務通行，免除檢測。不過專家建議這些旅客應該接受抗體測驗。高本恩表示，他贊同增加抗體測試，以此縮短隔離時間。

路透社指出，本周早些時候，印尼表示，超過350名醫護接種科興疫苗後，感染了新冠變異病毒Delta，引發了對科興效力的擔憂。

6月初，烏拉圭政府公布了對科興疫苗效力研究，結果顯示，該疫苗預防重症和死亡方面有效性超過90%。

另外，超過16萬衛生工作者和八十歲以上的人群打了輝瑞疫苗，結果發現也是非常有效，輝瑞疫苗在預防重症監護病房入院和死亡方面的有效率為 94%，新冠感染率則降低了78%。

（路透社，《南華早報》等）

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