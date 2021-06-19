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台灣赴澳門男子被驗出Delta變種病毒 恐在越南遭感染

中央社 / 台北19日電
據澳門衛生當局今天通報，一名17日從台灣到澳門的男子，初步檢測結果顯示其感染的COVID-19為Delta變種病毒，該變種病毒在印度首先發現。但通報認為，該男子在越南感染的機會比較大。示意圖／Ingimage
據澳門衛生當局今天通報，一名17日從台灣到澳門的男子，初步檢測結果顯示其感染的COVID-19為Delta變種病毒，該變種病毒在印度首先發現。但通報認為，該男子在越南感染的機會比較大。示意圖／Ingimage

澳門衛生當局今天通報，一名17日從台灣到澳門的男子，初步檢測結果顯示其感染的COVID-19為Delta變種病毒，該變種病毒在印度首先發現。但通報認為，該男子在越南感染的機會比較大。

據澳門政府網，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，澳門第53例確診病例（於6月17日由台灣來澳的台灣居民）初步檢測結果顯示感染的病毒為Delta變異病毒。

中心表示，該病人2020年10月至2021年1月在越南工作，據資料顯示越南也已存在Delta變異病毒；由於病人的核酸檢測結果病毒量低，血清IgG呈弱陽性，IgM呈陰性，符合復陽的表現，故初步判斷該病例在越南感染機會較大。

據澳門當局昨天通報，這名59歲的台灣男子17日搭乘星宇航空JX203班機抵澳後，COVID-19的核酸檢測呈陽性。

這名男子表示，過去未曾確診感染COVID-19，在台灣也沒有接觸過有病症的人或在人多的地方停留，而同住家人也沒人確診。他15日在台灣的核酸檢測結果呈陰性。

新冠肺炎 COVID-19 澳門 變種病毒 越南

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