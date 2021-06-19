接種中國國產疫苗仍確診 學者：突破性感染

廣州市近期通報的部分COVID-19 確診病例曾接種中國國產疫苗，對此，廣東省預防醫學會專家諮詢委員會委員馬文軍說，這是突破性感染，也就是突破了疫苗的防線。

馬文軍昨天透過「廣東省預防醫學會」微信公號發表文章強調，疫苗並非萬能，但接種的好處仍毋庸置疑，達到一定的接種率就得以建立起免疫屏障。

香港01今天報導，廣州市第八醫院傳染病專家蔡衛平稍早前透露，當地目前的確診患者、無症狀感染者中，部分接種了中國國產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

對此，馬文軍的文章解釋說，這些全程接種疫苗後感染的稱為突破性感染。據美國疾病預防控制中心定義，全程接種完兩劑COVID-19疫苗後14天，呼吸道標本檢測到的核酸或者抗原，即是突破性感染。

文章說，發生突破性感染有三個原因，一是疫苗對部分人可能不會激發足夠的免疫系統反應；二是部分人的免疫系統可能沒有足夠時間來產生必要的抗體；三是可能感染了部分或完全繞過疫苗的新突變毒株。

文章指出，沒有疫苗有百分之百的保護率，不過雖然可能發生部分突破性感染，但總體來說接種疫苗的好處毋庸置疑。

首先從個體來說，接種疫苗後就算發生突破性感染，也可降低重症和死亡的發生率；就群體來說，雖然疫苗不可能保護所有人不被感染，但按照目前的保護效力，免疫屏障在達到一定接種率後就可以建立，可預防COVID-19大規模流行。

文章進一步解釋，假設一種疫苗的突破性感染率為0.35%，即1000個全程接種疫苗者可能有3.5人發生突破性感染；但若這1000人都不接種，按照COVID-19傳播力，約經過6至7代傳播就可全部受染，因此接種疫苗後雖會發生突破性感染，但將大大地降低傳播速度和流行規模，何況目前疫苗總體上的突破性感染率還是較低的。

中國國家衛生健康委員會15日通報，中國大陸已累計報告施打9億413.4萬劑次COVID-19疫苗，覆蓋逾6億人。