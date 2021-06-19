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中國18日新增確診30例 本土6例在廣東

中央社 / 台北19日電
圖為日前醫務人員為廣東居民進行核酸檢測採樣。新華社
圖為日前醫務人員為廣東居民進行核酸檢測採樣。新華社

中國18日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例30例，其中境外移入病例24例，本土病例6例均在廣東，新增疑似病例1例，為上海的境外移入病例。

根據中國國家衛健委網站，18日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例30例，其中境外移入病例24例，分別是：廣東8例，上海6例，福建4例，雲南2例，陝西2例，北京1例，浙江1例；本土病例6例，均在廣東。

境外移入現有確診病例351例，現有疑似病例1例，累計確診病例6375例。

新增無症狀感染者42例，均為境外移入；尚在醫學觀察的無症狀感染者455例。

截至18日，中國大陸現有確診病例503例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1564例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者104萬6793人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬5695人。

香港特別行政區累計確診病例1萬1884例，其中出院1萬1608例，死亡210例；澳門特區累計確診53例，其中出院51例。

新冠肺炎 COVID-19

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