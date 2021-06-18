隔離者人呢？日本防疫大破口 近2成入境者行蹤不明

新冠肺炎疫情延燒以來，各國為了避免病毒擴散，紛紛都對出入境人員提高戒備，並要求入國人士必須先行隔離，確定沒事才能出關。然而日本媒體近日卻踢爆，日本許多應該自主隔離的入境人士，相關單位竟然沒有確切掌握他們的行蹤，形成傳染的防疫破口。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，到6月14日為止，日本平均一天約有2萬3063名13歲以上，剛從國外回來要自主居家隔離的人士。然而，每天卻平均有4054人沒有回報所在位置，無法確定這些人的行蹤。其中還有4000多人，連健康狀況都沒有回報。

報導指出，由於印度變種病毒的影響，日本政府持續要求要入境者必須在14天內，於自宅或旅館等場所進行隔離，並委託民間業者透過手機定位行蹤，以及app程式聯繫這些人，確認他們是否有好好進行自主隔離。如今傳出追蹤不確實，負責此事的日本厚生勞動省已經坦承疏失，檢討未來可能會改用視訊的方式，確認隔離者的狀況。

不過也有經歷過隔離期間的網友，認為問題不在這裡，表示「我四月中旬回日本的，用app回報老是出錯，最後只能直接打電話」、「我現在就在老家隔離期間，這個app真的很難用」、「我四月底時回國。是說隔離本來就是入境條件之一，不遵守不如直接取消護照效力吧」。更有人質疑「現在就有快2成的人行蹤不明，那奧運時人更多怎麼辦？」