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日本疫苗詐騙頻傳 稱付錢就能買「接種券」專挑老年人行騙

聯合新聞網 / 綜合報導
日本近來出現疫苗詐騙電話，詐騙集團聲稱只要付錢，就可以購買到「接種券」提早進行施打，誘騙民眾上當付款。美聯社
日本近來出現疫苗詐騙電話，詐騙集團聲稱只要付錢，就可以購買到「接種券」提早進行施打，誘騙民眾上當付款。美聯社

新冠肺炎疫情肆虐全球，即便現在已經有了疫苗，但如何讓民眾們快速接種，達到防護疫情的功效，則是現在各國政府新的課題。最近在日本，還出現了利用疫苗詐騙的不肖人士，利用民眾想急著打疫苗的心態，趁機騙取金錢。

根據日本媒體「千葉電視台」報導，日本警方最近陸續接獲情報，表示有不肖人士趁著疫苗施打期間進行詐騙。這些詐騙集團會打電話通知被害者，聲稱只要肯付錢，就會提供「接種券」，讓他們可以早他人一步施打疫苗。詐騙集團還很細心的詢問被害者家裡人數，假裝真有那麼回事一般。

警方指出，目前的受害者都以高齡人士為主，雖然還沒有實際付錢的被害民眾報案，然而疫苗接種勢必還得費上一些時日才能完成，未來若是詐騙集團混雜在通知電話中，難保沒有人會上當。警方已經加速宣傳，例如在疫苗接種會場發放宣傳單等，要民眾注意詐騙電話。

鎌谷市警察屬的生活安全課長岡田千波呼籲「犯人利用了我們身邊熟悉的事物行動。施打疫苗是完全免費的，而且疫苗照順序分配，一定大家都打得到，所以不用著急。不要忘記這一點，碰到可疑的狀況就沉著應對」。

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