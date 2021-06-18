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中國17日新增確診23例 本土1例在廣東

中央社 / 台北18日電

中國17日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診23例，其中22例由境外移入，本土1例在廣東省佛山市。

根據中國國家衛健委網站，17日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例23例，其中境外移入病例22例：廣東8例，福建5例，上海3例，浙江3例，雲南2例，天津1例；本土病例1例在廣東；新增疑似病例1例，為境外移入病例（在上海）。

境外移入現有確診病例353例，現有疑似病例1例，累計確診病例6351例。

新增無症狀感染者25例，均為境外移入；尚在醫學觀察的無症狀感染者436例。

截至17日，中國大陸現有確診病例501例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1534例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者104萬5718人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬5451人。

香港特別行政區累計確診1萬1881例，其中出院1萬1603例，死亡210例；澳門特區52例，出院51例。

新冠肺炎 COVID-19

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