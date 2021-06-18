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亞洲生技大會 抗疫總動員

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導
美國MIT教授、莫德納公司共同創辦人羅伯特蘭格（Robert Langer）將在亞洲生技大會發表線上演說。台灣生物產業發展協會／提供
美國MIT教授、莫德納公司共同創辦人羅伯特蘭格（Robert Langer）將在亞洲生技大會發表線上演說。台灣生物產業發展協會／提供

亞洲生技大會（BIO Asia–Taiwan 2021）昨（17）日宣布，因應疫情影響，今年包含展覽、論壇、商機媒合、公司展望說明會，均將以全線上（Online）方式於7月21起一連四天舉行。今年邀請多位防疫重量級專家，最受矚目的演講者，是美國麻省理工學院（MIT）教授、莫德納（Moderna）公司共同創辦人羅伯特蘭格（Robert Langer）。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，疫情中生技更要挺身而出展開合作，雖然因疫情影響，今年亞洲生技大會採「全線上」活動形式，由於超越時空、連結全球，今年反而吸引更多國際權威專家與跨國藥廠與會。至於現場實體展覽，將延至今年11月4日至7日於原場地台北南港展覽館二館舉辦。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳表示，推動生技產業國際交流合作是生物產協主要宗旨之一，在疫情中，更期待推動國內生技產業與國際接軌。

李鍾熙指出，今年亞洲生技大會邁入第三年，包括美國、加拿大、巴西、英國、法國、德國、瑞士、芬蘭、荷蘭、比利 時、澳洲、中國、日本、韓國、新加坡、菲律賓、香港等17個國家地區報名，目前已有歐美亞澳500餘家廠商參與線上展覽與公司展望說明會，整個活動報名人數預計超越去年，達到1,500人以上。

大會今年以「疫情中生技產業再出發」主題，選定全球抗疫、先進療法、精準醫療、數位醫療、投資與區域合作等五大主題。今年邀請的國際重磅講者，最知名的當屬有「生醫愛迪生」之稱的蘭格 ，他將以「突破性科技創造與落實」為題演講，並將用三分之一的時間分享Moderna創新技術對目前新冠疫苗的影響。

根據富比士（Forbes）雜誌去年11月曾報導，身為Moderna公司共同創辦人，去年受惠股價飆升，讓公司持股3%的蘭格身價超過10億美元。

新冠肺炎 COVID-19

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