防疫衣+口罩釀污染 紐西蘭研究回收使用
紐西蘭研究人員正在測試新技術，盼衛生工作者防範新冠疫情的防具能回收淨化後重複使用。新冠疫情延燒一年多，防疫所需的口罩及隔離衣的用量大增，導致塑膠汙染問題惡化，澳、英、法等國都在想辦法回收再利用拋棄式口罩，而紐西蘭則正在研究N95口罩等防具重複使用的方法。
盼重複使用醫療防具
根據《美國之音》報導，據紐西蘭專家估計，僅在中國，每天就有數十萬噸個人防護裝備（PPE）進入垃圾掩埋場。紐西蘭坎特伯雷大學材料科學副教授施泰格說，「疫情大流行產生的廢物量絕對是龐大的。據估計，全世界每分鐘約使用300萬個口罩。其他研究表明，全球每天約有35億個口罩和面罩被丟棄。」
由於口罩和隔離衣含有不易回收的塑膠，因此坎特伯雷大學、奧塔哥大學、奧克蘭大學的研究人員正在進行一項測試，看是否可消滅其上的新冠病毒，並讓PPE能再次使用。目標是對防護裝備進行安全消毒，以便一線工作人員使用。施泰格說，如果成功，該系統可以讓N95口罩的供應量增加40%。
美國食品藥物管理局表示，PPE會在個人的皮膚、嘴巴、鼻子或眼睛與病毒和細菌之間形成一道屏障。它主要設計為僅使用一次。而紐西蘭大學的研究從2020年開始，現在正進行最後階段，預計今年晚些時候完成。
各國挑戰回收利用
根據Phys.org報導，遏制新冠病毒傳播的口罩正在加劇塑膠汙染。這些用過的口罩常被扔進垃圾桶，然後運往垃圾掩埋場或焚燒，也有部分被丟棄在河流、海洋中，危害野生動物的生活環境。
報導指出，各國研究人員和企業正在尋找方法來消耗使用過的口罩及防具，例如澳洲研究人員正想辦法把口罩製成鋪路材料，英國有人將使用過的防護裝備回收製成庭園桌椅，法國則有企業將口罩再生製成汽車踏墊。
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