快訊

直播／再增19死！今增175例本土 新北市87例最多

評／為了滾動式防疫，警察該當「萬用工具人」嗎？

防疫衣+口罩釀污染 紐西蘭研究回收使用

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

紐西蘭研究人員正在測試新技術，盼衛生工作者防範新冠疫情的防具能回收淨化後重複使用。新冠疫情延燒一年多，防疫所需的口罩及隔離衣的用量大增，導致塑膠汙染問題惡化，澳、英、法等國都在想辦法回收再利用拋棄式口罩，而紐西蘭則正在研究N95口罩等防具重複使用的方法。

盼重複使用醫療防具

根據《美國之音》報導，據紐西蘭專家估計，僅在中國，每天就有數十萬噸個人防護裝備（PPE）進入垃圾掩埋場。紐西蘭坎特伯雷大學材料科學副教授施泰格說，「疫情大流行產生的廢物量絕對是龐大的。據估計，全世界每分鐘約使用300萬個口罩。其他研究表明，全球每天約有35億個口罩和面罩被丟棄。」

由於口罩和隔離衣含有不易回收的塑膠，因此坎特伯雷大學、奧塔哥大學、奧克蘭大學的研究人員正在進行一項測試，看是否可消滅其上的新冠病毒，並讓PPE能再次使用。目標是對防護裝備進行安全消毒，以便一線工作人員使用。施泰格說，如果成功，該系統可以讓N95口罩的供應量增加40%。

美國食品藥物管理局表示，PPE會在個人的皮膚、嘴巴、鼻子或眼睛與病毒和細菌之間形成一道屏障。它主要設計為僅使用一次。而紐西蘭大學的研究從2020年開始，現在正進行最後階段，預計今年晚些時候完成。

各國挑戰回收利用

根據Phys.org報導，遏制新冠病毒傳播的口罩正在加劇塑膠汙染。這些用過的口罩常被扔進垃圾桶，然後運往垃圾掩埋場或焚燒，也有部分被丟棄在河流、海洋中，危害野生動物的生活環境。

報導指出，各國研究人員和企業正在尋找方法來消耗使用過的口罩及防具，例如澳洲研究人員正想辦法把口罩製成鋪路材料，英國有人將使用過的防護裝備回收製成庭園桌椅，法國則有企業將口罩再生製成汽車踏墊。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

影／江啟臣致贈第一線防疫人員口罩等物資

Razer智慧口罩Project Hazel第四季進入市場 將採分批限量銷售

頂級口罩面膜來了！ 控油、保濕兼修護不怕出現口罩肌

防疫每日任務：戴口罩、勤洗手 你真的徹底完成了嗎？

相關新聞

國外接種疫苗者入境韓國 7月起有條件免隔離

韓國當局日前宣布，7月1日起將允許部分於海外接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的入境者申請免除隔離，但今天...

日本各地除沖繩將解除緊急狀態 擬7月推動疫苗護照

日本政府鬆綁，預計今天傍晚將會拍板，除了沖繩之外，其他九個都府道縣將在20日解除緊急狀態，其中，東京、大阪等七處，將降一...

防疫衣+口罩釀污染 紐西蘭研究回收使用

紐西蘭研究人員正在測試新技術，盼衛生工作者防範新冠疫情的防具能回收淨化後重複使用。新冠疫情延燒一年多，防疫所需的口罩及隔離衣的用量大增，導致塑膠汙染問題惡化

Delta變種威脅升溫 英決推遲解封

英國單日確診數再創2月來的新高，Delta 變種病毒已造成疫情再度擴散，英國首相強森所堅持的新冠肺炎最終解封政策，也將延遲一個月，目前英完整接種兩劑疫苗的比例高達45.3%，但政府表示會繼續加速疫苗施打。

畫出樹木的社交距離 卓霈欣獲波隆那SM國際插畫家大獎

波隆那兒童書展昨宣布，台灣旅英藝術家卓霈欣以短篇漫畫作品「樹冠羞避（Crown Shyness）」，獲第11屆波隆那SM...

法國17日起解除戶外強制佩戴口罩 印度泰姬瑪哈陵重新開放

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情流行，歐盟抗疫復甦資金首募6800億元，是歐史最大債券發行；印度疫情放緩，泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。