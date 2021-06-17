Delta變種威脅升溫 英決推遲解封

英國單日確診數再創2月來的新高，Delta 變種病毒已造成疫情再度擴散，英國首相強森所堅持的新冠肺炎最終解封政策，也將延遲一個月，目前英完整接種兩劑疫苗的比例高達45.3%，但政府表示會繼續加速疫苗施打。

疫情再度拉警報

英國自二月疫情趨緩以來，單日新增確診數大約落在 2,000 例上下，但隨著 Delta 病毒入境傳播，單日確診數屢創新高。據路透社報導，英國政府週三公布了9,055例新冠肺炎新增病例，為 2 月 25 日以來的最高水平，與一天前相比增加20%，近 24 小時內，英國共有 9 例新冠肺炎確診案例死亡，上週同期單日新增數為 7,540 例確診和 6 例死亡，疫情顯然有上升跡象。

面對 Delta 變種病毒威脅，天空新聞指出，英國政府在 15 日宣布，全國有超過 3000 萬成年人已接種疫苗，並將疫苗視為阻止 Delta 變種持續擴散的關鍵。早期證據指出，Delta 變種會減弱僅接種一劑疫苗的保護力，但完整接種兩劑疫苗後，接種者仍可得到預防重症的保護效果。

區域感染人數暴增 50%

此外，在英國初步顯示疫情升溫跡象時，強森堅持「還沒有數據顯示有必要推遲開放計劃」，但路透社指出，倫敦帝國理工學院領導的一項大型流行率研究證明，英格蘭地區自 5 月以來的感染人數已暴增了 50%，政府也因此改變政策。

倫敦帝國理工學院傳染病動力學教授史蒂文萊利表示，以英國的患病率呈指數級增長，且以年輕人為主要染疫族群，似乎每 11 天就翻一倍，「顯然，這是個壞消息」，但他認為，在年輕族群中迅速推廣疫苗接種有機會減緩增長趨勢。

此外，衛生部長馬特·漢考克說，調查結果顯示英國有改變解封時程的必要性，且隨著疫苗接種計畫繼續進行，「我們都必須保持冷靜一段時間。」

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