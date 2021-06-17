快訊

NBA／76人領先26分還贏不了 老鷹演神奇大逆轉率先聽牌

長者接種疫苗通報11死 陳時中：利大於弊仍建議施打

南非飛深圳確診32例 中國國航班機遭停飛4週

中央社 / 台北17日電

一架由南非飛往深圳的中國國際航空班機，10日入境中國時機上乘客確診COVID-19達32例，並導致深圳海關一名疫調人員確診。中國民航局昨天對此航班發出熔斷指令，暫停其運行4週。

根據中國民航局網站，16日向國航CA868航班（約翰尼斯堡至深圳）發出熔斷指令，立即暫停其運行4週。

這架航班先前也曾因同樣理由遭熔斷。去年12月31日入境深圳時，機上乘客核酸檢測陽性者有5例，自1月18日起暫停航班運行2週。

新京報報導，深圳14日新增1例本土2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，這名寶安機場海關工作人員曾負責10日CA868國際航班入境旅客的流行病學調查，經檢測，他所感染的病毒Delta變異株，和該航班確診旅客一致。

中國駐南非大使館網站今天發文表示，鑒於當前南非疫情形勢，建議近期暫緩從國內或第三國赴南非。文章並稱，已有研究表明，Delta和Beta變異病毒傳染性遠高於既有病毒，目前長途旅行的交叉感染風險極高，應儘量避免。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

全球塞港夢魘 揮不去

吃鍋作文「蟑」！深圳男詐海底撈 1天2場自導自演

超狂變種病毒來襲 南非至深圳同一航班32人確診

中國新冠疫苗獲多國通行證 法國仍不認可

相關新聞

東京等地如期解除緊急事態 沖繩擬延至7/11

日本為防疫對東京都等10都道府縣發布「緊急事態宣言」， 預定實施至本月20日止。日本政府擬疫情較嚴峻的沖繩縣將延長實施至...

法國17日起解除戶外強制佩戴口罩 印度泰姬瑪哈陵重新開放

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情流行，歐盟抗疫復甦資金首募6800億元，是歐史最大債券發行；印度疫情放緩，泰...

亞太疫苗接種率低 疫情紛升高

美國及歐洲陸續解封之際，曾因防疫有成令歐美稱羨的亞太地區疫情卻升高；紐約時報指出，造成此現象最直接的原因是疫苗接種率太低...

疫苗奏效 紐約、加州全面解封

美國遭新冠病毒荼毒超過一年後，十五日成為轉捩點，東西岸兩大州加州與紐約州分別宣布完全解封，回歸正常。加州解除大部分防疫措...

mRNA疫苗技術發明者怒了 「我後悔打了莫德納」

美國正大規模施打新冠疫苗，卻也讓mRNA疫苗技術發明人之一的馬龍博士生氣了，他批評官方FDA等機構腐敗...

全球疫情確診逾1億7656萬例 超過382萬人病歿

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間16日10時（台灣16日晚間6時），全球至少382萬4885人死於2019冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。