南非飛深圳確診32例 中國國航班機遭停飛4週

一架由南非飛往深圳的中國國際航空班機，10日入境中國時機上乘客確診COVID-19達32例，並導致深圳海關一名疫調人員確診。中國民航局昨天對此航班發出熔斷指令，暫停其運行4週。

根據中國民航局網站，16日向國航CA868航班（約翰尼斯堡至深圳）發出熔斷指令，立即暫停其運行4週。

這架航班先前也曾因同樣理由遭熔斷。去年12月31日入境深圳時，機上乘客核酸檢測陽性者有5例，自1月18日起暫停航班運行2週。

新京報報導，深圳14日新增1例本土2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，這名寶安機場海關工作人員曾負責10日CA868國際航班入境旅客的流行病學調查，經檢測，他所感染的病毒Delta變異株，和該航班確診旅客一致。

中國駐南非大使館網站今天發文表示，鑒於當前南非疫情形勢，建議近期暫緩從國內或第三國赴南非。文章並稱，已有研究表明，Delta和Beta變異病毒傳染性遠高於既有病毒，目前長途旅行的交叉感染風險極高，應儘量避免。