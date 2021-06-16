mRNA疫苗技術發明者怒了 「我後悔打了莫德納」

美國正大規模施打新冠疫苗，卻也讓mRNA疫苗技術發明者之一的馬龍博士生氣了，他批評官方FDA等機構腐敗，為了專利利益強推施打，卻未考量mRNA疫苗的副作用，更對美國CDC疫苗副作用監測系統的數據問題有極大不信任，引起PTT網友們關注熱議中。

mRNA疫苗技術發明人之一的馬龍博士（Dr. Robert Malone）於14日推特發文，萬一未來某天證明了伊維菌素可以安全的控制疫情，也證明mRNA疫苗有重大安全問題時，社會大眾是否還能對公共衛生與美國政府保持信心。

What happens to confidence in public health and USG if ivermectin turns out to be safe and effective for COVID, and the genetic vaccines turn out to have signficant safety issues? This looks like a very plausible scenario from where I sit. — Robert W Malone, MD (@RWMaloneMD) June 12, 2021

日前馬龍博士在一Podcast談話中提及「我後悔打了疫苗」，他和妻子都曾非常信任並注射了莫德納mRNA疫苗，但是現在後悔了。

資深汽車部落客「Hank」昨日特別翻譯成中文轉載至臉書引起不少人注意，「可見這位醫學界泰斗也開始對精英階層『似是而非』的大重置計畫開始感到憤怒與不安了...！」，他還建議大家可以多查詢這位馬龍博士的資訊，了解將要接種的疫苗，「你會對即將要去施打的疫苗有更多的了解，絕對不是WHO跟FB的事實查核中心告訴你的那樣」。

不少網友驚訝「居然發明者也挺伊維菌素」、「看他推特沒有很支持mRNA、DNA疫苗」，也有人理解「mRNA是新技術阿，危險性就是未知」、「疫苗本來就有風險啊！再好都可能副作用後面幾年才出來」、「因為國家等不起完整三期，有效果就先打了」。