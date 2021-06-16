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mRNA疫苗技術發明者怒了 「我後悔打了莫德納」

聯合新聞網 / 綜合報導
莫德納新冠疫苗使用mRNA技術。記者侯永全／攝影
莫德納新冠疫苗使用mRNA技術。記者侯永全／攝影

美國正大規模施打新冠疫苗，卻也讓mRNA疫苗技術發明者之一的馬龍博士生氣了，他批評官方FDA等機構腐敗，為了專利利益強推施打，卻未考量mRNA疫苗的副作用，更對美國CDC疫苗副作用監測系統的數據問題有極大不信任，引起PTT網友們關注熱議中

mRNA疫苗技術發明人之一的馬龍博士（Dr. Robert Malone）於14日推特發文，萬一未來某天證明了伊維菌素可以安全的控制疫情，也證明mRNA疫苗有重大安全問題時，社會大眾是否還能對公共衛生與美國政府保持信心。

日前馬龍博士在一Podcast談話中提及「我後悔打了疫苗」，他和妻子都曾非常信任並注射了莫德納mRNA疫苗，但是現在後悔了。

資深汽車部落客「Hank」昨日特別翻譯成中文轉載至臉書引起不少人注意，「可見這位醫學界泰斗也開始對精英階層『似是而非』的大重置計畫開始感到憤怒與不安了...！」，他還建議大家可以多查詢這位馬龍博士的資訊，了解將要接種的疫苗，「你會對即將要去施打的疫苗有更多的了解，絕對不是WHO跟FB的事實查核中心告訴你的那樣」。

不少網友驚訝「居然發明者也挺伊維菌素」、「看他推特沒有很支持mRNA、DNA疫苗」，也有人理解「mRNA是新技術阿，危險性就是未知」、「疫苗本來就有風險啊！再好都可能副作用後面幾年才出來」、「因為國家等不起完整三期，有效果就先打了」。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗 PTT 莫德納疫苗

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