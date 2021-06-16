北京18歲以上人口 疫苗完整接種率突破8成

據陸媒報導，中國首都北京市18 歲及以上人口，COVID-19疫苗完整接種率今天突破80%，位居全國第一。

據北京日報App報導，北京18歲及以上人口COVID-19疫苗全程（完整）接種率已突破80%。截至16日中午，全市累計接種疫苗人數為1790.1萬人，其中1559.4萬人已完整接種。全市累計接種疫苗3339.3萬劑。

若以北京2019年常住人口2153.6萬人估算，北京疫苗完整接種率已達72.4%。

據中國國家衛生健康委員會微信公眾號「健康中國」11日報導，根據各地發布的最新疫苗接種數據，北京領跑全國，其次是海南省，上海市排名第3。

報導引述江蘇省疾控中心副主任朱鳳才表示，中國透過疫苗接種形成免疫屏障應該還有一段過程。目前，老年人疫苗接種量還有待提高，兒童暫時還沒有接種，但這兩大人群就占到總人口的30%至40%。

中國日前已批准國藥北京、科興兩款疫苗可以用3至17歲未成年人的緊急使用，目前正在規劃接種工作。