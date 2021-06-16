60萬支中國重組蛋白疫苗抵廣東 每人需接種3針

中國廣東省近期的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情引起關注。廣東省預防醫學會官方微信公眾號昨天發布消息說，廣東省獲批首批60萬支重組亞單位COVID-19疫苗，目前疫苗已抵達廣東。

據表示，該疫苗是由中國科學院微生物研究所和安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司聯合研發的重組2019冠狀病毒疫苗（CHO細胞），全程共接種3劑次。

廣東省預防醫學會上述文章表示，重組2019冠狀病毒疫苗技術原理和已經運用很成熟的B肝CHO細胞疫苗類似。該疫苗是採用基因工程技術，在CHO細胞內表達病原體抗原RBD蛋白，經過純化加入氫氧化鋁佐劑製成的疫苗。整個生產過程是蛋白表達和純化的過程，沒有活病毒參與，所以生產過程安全，也易量產。

中國國家衛健委發布的「新冠疫苗接種技術指南（第一版）」指出，重組2019冠狀病毒疫苗全程共接種3劑次。相鄰2劑之間的接種間隔建議要達4週或以上。第2劑盡量在接種第1劑次後8週內完成，第3劑盡量在第1劑次後6個月內完成。

針對此疫苗要接種3針，中國疾控中心主任高福院士此前告訴央視，從臨床實驗結果來看，2針效果已經很好，仍採用3針是基於這次COVID-19疫苗是一種新疫苗，根據以往其他重組蛋白疫苗使用經驗，3針會更好。