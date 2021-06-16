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接種中國疫苗仍染變種病毒 研究：抗體高痊癒快

中央社 / 台北16日電

中國疾控中心日前針對3例感染COVID-19印度變種病毒的個案指出，接種中國國藥及科興疫苗的2例個案雖仍染疫，但病毒載量及痊癒時間均較低及較快，顯示疫苗對防範變種病毒仍有保護作用。

陸媒澎湃新聞日前報導，中國疾控中心在週報發表論文，披露3例感染印度變種病毒（Delta）患者的研究結果。3人均在4月底至5月初期間由印度飛回成都，在海關及隔離期間確診。其中2人分別完成2劑國藥及科興疫苗接種，另1人未接種。患者染病後產生抗體的時間、聚合酶連鎖反應核酸檢測（Polymerase chainreaction，PCR）的CT值，和住院時間等都存在明顯差異。

論文指出，2名已接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的患者確診後抗體水平較高；未接種疫苗患者到確診後第13天才驗出抗體，且抗體濃度低。其次，在未接種疫苗的患者樣本中，熒光PCR的CT值低於已接種疫苗的患者，即病毒載量高，傳播力強。

住院時間方面，接種疫苗的患者住院時間比未接種疫苗的患者短。2名已接種疫苗的患者分別住院21天和25天後出院，而未接種的患者入院後36天才出院。

論文也指出，COVID-19變種病毒對防控產生很大威脅，需進一步研究其對疫苗效果的影響。由於中國大陸仍有局部地方爆發疫情，應將疫苗接種作為第一策略，加強防疫。

中國疾控中心研究員馮子健近日也表示，國際研究顯示印度變種病毒可能有一定的免疫逃逸現象，但在這次廣東的疫情來看，確診病例中未接種過疫苗的人群，轉為重症或發生重症的比例顯著高於接種疫苗的人，顯示接種疫苗後對變異毒株仍然具有保護作用。

中國國家衛生健康委員會官網昨天通報，中國大陸已累計報告施打9億413.4萬劑次COVID-19疫苗，覆蓋逾6億人。

新冠肺炎 COVID-19

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