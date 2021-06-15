美國高調宣布贈「80瓶疫苗」給這國 網傻眼：後面少了幾個零？

這樣夠嗎？日前美國政府才宣布會採購5億輝瑞疫苗分送各國，展示共同抗疫決心，近日卻鬧了一齣笑話，美國駐千里達及托巴哥在推特表示，要捐贈「80瓶疫苗」給當地民眾，許多網友還一度以為自己眼花看錯，沒想到真的是「80瓶」，引發網路一陣嘲諷。

美國駐千里達及托巴哥大使館13日在推特宣布，即將捐贈80瓶輝瑞疫苗給當地，以推動疫苗接種工作，文中更強調「每一瓶疫苗都相當重要」。許多網友一看到消息不敢置信，一度以為自己眼花，紛紛留言說，「我沒看錯吧」、「後面是不是少寫了好幾個零？」、「還以為是捐給安養機構而不是一個國家呢」。

美國駐千里達及托巴哥大使館將捐贈80瓶疫苗給當地，引發推特網友群起嘲諷。圖翻攝自推特

據了解，千里達及托巴哥人口約有140萬人，一瓶輝瑞疫苗有5劑份量，以大使館捐贈的80瓶疫苗來說，總共就有400劑分量，但每人需要接種完2劑輝瑞疫苗才算完整，因此這個數目可以提供200人接種，可是對於當地140萬人口來說，遠遠不夠。

消息一出，千里達及托巴哥政府也親上火線澄清，這些疫苗是美方大使館捐贈的禮物，並不是網友所認為的大型捐贈疫苗計畫，另外這80瓶疫苗也會轉交給政府的國家安全部，「這只是給安全部一點點禮物，我們很樂意接受」，希望網友不要誤會了。