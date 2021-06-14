香港173萬人接種疫苗 開放12至15歲少年施打

香港12至15歲的少年今天起可以接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗；迄今，香港已有173萬8100人接種了疫苗。

綜合本地媒體的報導，有學生早上到各區接種中心接種疫苗，個別陪同少年接種疫苗的家長說，子女接種疫苗是希望避免自己和他人感染，也希望日後可以出外旅行。

相關家長向媒體說，不太擔心小孩接種疫苗後有嚴重副作用。

另有家長說，接種疫苗可以護己護人，也是盡公民責任，並相信早前出現的死亡個案與疫苗沒有直接關係。

另據報導，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨天說，參考外國數據，有青少年接種復必泰疫苗後出現罕見心肌炎，但情況輕微。

他說，當局會加強監察有關情況，同時提醒青少年接種疫苗後不要做劇烈運動。

香港當局幾天前宣布放寬接種疫苗的年齡至12至15歲，估計有24萬名少年新納入接種疫苗計畫。在此之前，當局只允許16歲以上市民接種疫苗。

截自昨天，香港已有173萬8100人接種了首劑疫苗。當局一直認為接種率距離建立群體免疫目標仍遠，不斷呼籲市民踴躍接種，而政府已採購了1500萬劑疫苗，數量足夠。

自2月26日起，港府免費為市民接種疫苗，它們是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的「克爾來福」滅活疫苗，以及中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗。

由於疫苗有使用期限，因此，當局希望市民在8月底前先接種第一劑。