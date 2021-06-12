香港大學研製疫苗完成二期試驗 正申請境外三期

中國疾控中心專家昨天透露，由香港大學、廈門大學和北京萬泰公司研製的COVID-19疫苗已經完成了一、二期臨床試驗，目前正在申請境外的三期臨床試驗，以驗證疫苗的有效性。

據中國國家衛生健康委員會微信公眾號「健康中國」發布，中國國務院聯防聯控機制11日下午召開新聞發布會，中疾控研究員邵一鳴在會中作以上表示。

這款由香港主導研製的COVID-19疫苗，取名為「衞活苗一號」，2020年3月開始研發，採用腺病毒載體技術，與AZ、嬌生、中國康希諾疫苗是相同路線，但給藥方式是鼻噴吸入而非皮下注射。

邵一鳴指出，目前各有關單位正在按計劃開展鼻噴或霧化吸入式COVID-19疫苗的一、二期臨床試驗，收集研究資料進行統計分析，適時組織專家論證，評價這種給藥方式的安全性和免疫原性，繼而將在三期臨床試驗或者緊急使用過程中，進一步評價其有效性。

研發康希諾疫苗的中國工程院院士陳薇3日表示，康希諾的鼻噴霧式/吸入型COVID-19疫苗正在申請緊急使用，劑量只需要注射的1/5，而且可以形成黏膜免疫。