復星醫藥：復必泰在等審批 預計8月本地化生產
復星醫藥昨天召開股東大會，董事長吳以芳表示，其代理的疫苗復必泰還在等待審批，至於用技術轉移在上海生產疫苗方面，預計本月落實合資協議、8月建成本地化生產線並開始正常生產。
綜合每日經濟新聞及和訊網報導，復星醫藥11日在上海舉行2020年度股東大會，有關mRNA疫苗的註冊審批相關問題最受投資人關切。
董事長吳以芳表示，圍繞藥學相關的附條件審批所要求的事項已經基本完成，關於後續附條件將要開展的研究及臨床方面的要求，也基本上梳理清晰。
他說，「審批整體進展正在有序正常地展開，與國家藥品監督局的溝通也十分快速有效，現在在等待最終的審批。」
輝瑞（Pfizer）藥廠和德國BioNTech合作開發輝瑞/BioNTech（Pfizer-BioNTech）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，去年3月BioNTech和復星簽訂協議，在中國由復星醫藥代理，稱「復必泰」疫苗，目前已在香港及澳門施打；但尚未獲中國藥監局批准上市。
中國大陸迄今批准使用的COVID-19疫苗，均為國產疫苗。
今年5月，復星醫藥公告，將與BioNTech投資建立合資公司，雙方各持50%股份，以實現mRNA疫苗產品的本地化生產及商業化。
吳以芳昨天表示，正在與BioNTech商談股權協定和技術合作協定，預計6月將完成以上協議的簽署工作。
他說，雙方已經展開相關的技術轉移工作：供應鏈上設備的訂購及原輔材料的準備都在展開，德國方面派出的第一位專家也已經到了上海金山改造工廠，希望8月份整個產業線能夠建成並開始正常生產。
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