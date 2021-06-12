聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國大陸新增35例確診 本土8例來自廣州
中國官方今天通報，新增35例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中境外移入占27例，本土8起病例則出現在廣州市。
據中國國家衛生健康委員會官網，11日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例35例，其中境外移入27例（上海8例，雲南6例，江蘇4例，廣東4例，北京1例，天津1例，福建1例，四川1例，陜西1例），本土病例8例（均在廣東）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入病例（在上海）。
另據廣東衛健委網站消息，廣東省新增的8例本土確診，均為廣州市所報告。
截至11日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診446例（其中重症12例），累計治癒出院8萬6312例，累計死亡4636例，累計報告確診病例9萬1394例，現有疑似病例10例。累計追蹤到密切接觸者103萬6547人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬1166人。
港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬1874例，其中210人疫歿；澳門特區累計52例，51例出院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言