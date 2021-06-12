中國大陸新增35例確診 本土8例來自廣州

中國官方今天通報，新增35例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中境外移入占27例，本土8起病例則出現在廣州市。

據中國國家衛生健康委員會官網，11日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例35例，其中境外移入27例（上海8例，雲南6例，江蘇4例，廣東4例，北京1例，天津1例，福建1例，四川1例，陜西1例），本土病例8例（均在廣東）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入病例（在上海）。

另據廣東衛健委網站消息，廣東省新增的8例本土確診，均為廣州市所報告。

截至11日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診446例（其中重症12例），累計治癒出院8萬6312例，累計死亡4636例，累計報告確診病例9萬1394例，現有疑似病例10例。累計追蹤到密切接觸者103萬6547人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬1166人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬1874例，其中210人疫歿；澳門特區累計52例，51例出院。