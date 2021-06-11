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皆是首例 疑似接種AZ死亡、接種莫德納送ICU觀察

溫州新增病例 從義大利返國一個月才確診

中央社 / 台北11日電

浙江省溫州市9日新增一例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）境外移入病例後，她所居住的萬全鎮昨天起對全鎮居民管控出行。這名女患者是在5月10日從義大利回到中國，但直至6月9日才確診。

綜合溫州衛健委官網及浙江省溫州市平陽縣發布的萬全鎮疫情防控工作領導小組通告，這名患者5月10日和丈夫從義大利回國，入境後在北京隔離21天，期間4次核酸檢測均為陰性。

她在6月1日解除隔離後，從北京飛抵家鄉溫州，由其兒子駕車接回萬全鎮居家健康觀察。9日，她因身體不適到瑞安市人民醫院就診，核酸檢測陽性。

通告說，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測結果，診斷這名女子為境外輸入新冠肺炎確診病例。

根據通告，因為此病例，萬全鎮啟動全面管控，全鎮各類公共文化旅遊場所全部停業。每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員上街採購生活物資，其他人員除生病就醫、疫情防控工作需要、在商場超市、農貿市場和藥店上班外，不得外出。

萬全鎮也在10日展開全員核酸檢測。截至當天下午2時，完成核酸檢測採樣7萬2791人，已出檢測結果1萬4554份，其中2份陽性，分別是這名女患者的丈夫和兒子，丈夫也被確診為COVID-19境外移入的病例，兒子為無症狀感染者。

因溫州新增病例，當地原本要在12到13日舉行的「2021京東泰順不止音樂節」和「2021楠溪江草莓音樂節」都延期。

新冠肺炎 COVID-19 義大利

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