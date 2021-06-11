否認3員工染疫 武漢病毒所：指控要拿證據

官媒「中國日報」10日報導，針對COVID-19病毒從武漢病毒所泄漏而出的說去，中國科學院武漢病毒研究所專家受訪時予以反駁，並指病毒所人員從未感染過這種病毒。

要求不具名的多名專家說，西方個別人士若有病毒來自武漢病毒所的證據，儘管拿出來；專家並說，一些媒體稱3名武漢病毒所員工先前曾感染這種病毒的報導毫無根據。

美國「華爾街日報」（WSJ）5月23日援引此前未曾披露的美國情報報告說，2019年11月，武漢病毒研究所3名研究人員尋求入院治療，這比中國報告的首例COVID-19病例早了一個月。

報導還說，在中國西南部深山一座廢棄銅礦中，存在一種地球上已知與新冠病毒（SARS-CoV-2）最為相近的病毒。2012年4月，當地6名礦工入井清理蝙蝠糞便後罹患了一種神秘疾病，其中3人死亡。

武漢病毒研究所的中國科學家應要求前往調查，在從礦井的蝙蝠身上提取樣本後，確定了幾種新型冠狀病毒。

美國總統拜登5月26日下令美國情報部門「加倍努力」調查新冠病毒起源，並於90天內交出報告。

拜登政府首席防疫顧問、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）日前接受英國「金融時報」（FT）訪問時則呼籲中國公布武漢病毒所3名人員的醫療記錄。

佛奇認為，上述人員所患疾病可能提供關鍵線索，以確定COVID-19最初是否因實驗室泄漏而起。