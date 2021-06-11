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中國10新增22例確診 本土9例在廣東

中央社 / 台北11日電

中國官方發布，10日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例22例，其中從境外移入有13例，本土病例9例都在廣東省廣州市，另新增疑似病例9例。

根據中國國家衛健委官網，10日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例22例，其中境外移入病例13例：福建3例，上海2例，廣東2例，四川2例，北京1例，江蘇1例，浙江1例，雲南1例；本土病例9例，都在廣東；新增疑似病例9例，均為在上海的境外移入病例。

另根據廣東衛健委官網，這9例新增的本土確診病例都在廣州市。自5月21日至6月10日，廣州本輪疫情已經累計報告128例境內感染。

中國現有境外移入確診病例288例，現有疑似病例10例，累計確診病例6201例。

10日，新增無症狀感染者25例，其中境外移入24例，本土1例在浙江；尚在醫學觀察的無症狀感染者379例。

截至10日時，中國大陸現有確診病例426例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1359例，現有疑似病例10例。累計追蹤到密切接觸者103萬5600人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬1028人。

香港特別行政區累計確診1萬1874例，其中死亡210例；澳門特別行政區累計確診52例，其中出院51例。

新冠肺炎 COVID-19

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