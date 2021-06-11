G7：明年底前終結疫情

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
七大工業國集團（G7）計劃明年至少額外配送十億劑新冠疫苗，幫助全球80%的成年人接種。路透
七大工業國集團（G7）計劃明年至少額外配送十億劑新冠疫苗，幫助全球80%的成年人接種。路透

白宮10日表示，美國將採購5億劑輝瑞新冠疫苗，並在未來一年捐給92個中低收入國家，協助全球對抗疫情。美國總統拜登本周出席在英國舉辦的G7高峰會，他將呼籲「全球民主國家」貢獻更多疫苗。根據彭博資訊看到的峰會公報草案，G7計劃明年至少額外配送十億劑新冠疫苗，以協助全球80%的成人接種，目標2022年12月終結疫情。

白宮指出，這是「具歷史意義的行動，將能協助全球快速對抗疫情」，總統拜登將正式宣布此計畫，「這是單一國家迄今採購和捐贈最大數量的疫苗，是美國人致力協助世界各地人們免於染疫的承諾。」

就在各界批評疫苗分配不公的壓力日增之下，美國宣布此計畫。富裕國家在疫苗推出初期即取得大部分的供應量，並迅速展開疫苗接種計畫，逐漸恢復正常生活，美國也因坐擁大量未使用的疫苗庫存而飽受批評。

白宮並表示，8月將開始運送疫苗，首批2億劑將在今年底前分配，其餘3億劑則在明年上半年分配完畢。

不過根據世界衛生組織（WHO）估計，全球若要成功抗疫，需要施打110億劑疫苗，遠超過美國計劃捐贈的數量。

G7預計11日在英國西南方的康瓦爾舉行峰會，將承諾以更適當的方式，處理全球供應鏈中的強迫勞動問題；G7將呼籲，由世界衛生組織對新冠病毒起源地展開全新、透明的調查。

另外，美國媒體Politico在9日的報導指出，拜登這趟歐洲行還將和歐盟結成科技聯盟，對抗中國大陸在科技領域的崛起。

報導說，根據其看到的文件草案和兩位歐盟官員提供消息，拜登15日與歐盟執委會主席范德賴恩會談後，將宣布雙方在科技、貿易的大範圍合作，以抗衡中國大陸並且促進民主價值。

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