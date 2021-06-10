疫苗施打率世界第一！以色列怎麼辦到的？

在疫苗施打率部分，以色列的好表現已經成了國際佳話，它們究竟是怎麼辦到的？

在抵抗新冠肺炎的這場戰爭上，全世界都面臨一場重大的生活變革和社交距離之限制，病毒的肆虐鬧得人心惶惶、不斷增加的確診數和死亡數更令人崩潰──無止盡的封城、隔離和不能出國的遺憾，確實唯有疫苗普及，才能真切地化解這場危機。

在疫苗施打率部分，以色列的好表現已經成了國際佳話，雖然總確診數高達近84萬，但自從疫苗開始施打後，整個每日新增病例數都大幅下降。好比說在最嚴重的今年1月，單日新增確診數曾經高達近1萬2000例，但近期的平均每週確診數，幾乎只有約20例。

事實上，在疫苗真正問世以前，以色列從來不是防疫上的國際模範之一，它也從來沒有因為好表現被各界大肆讚揚，反而是台灣、越南（Vietnam）、紐西蘭（New Zealand）和澳洲（Australia）最常被提及，這些國家的確診數都非常的低，甚至紐西蘭總確診數是相當零星的2600人。

疫苗奏效 確診數雪崩式下跌

然而在抗疫的後期，以色列漸漸以全球第一的疫苗施打率受到全球矚目，「雪崩」式下降的確診數字見證的疫苗的效用，不僅快速引進數百萬劑疫苗，更有高達六成的人口已經至少接種第一劑。

究竟，以色列是怎麼辦到的？

以色列過去面臨兩波不同的疫情高峰期，分別是2020年秋天與2021年春天，中間雖然曾經有過一段病例數大幅下降的時期，但卻又因為解封逐漸變得嚴重，如今，自今年初開始普及疫苗後，確診數開始一天比一天低，甚至5月16日還只有新增1例病例。

以色列完成令國際稱羨的創舉，可歸類為以下關鍵：

完備的健保系統

以色列強大的健保系統成了這次疫苗最大的推手。timesofisrael圖／以色列強大的健保系統成了這次疫苗最大的推手。timesofisrael

以色列的健保制度其實是非常完備的，專家強調，許多國家防疫成功的關鍵因素，正在從政府的信譽轉變為醫療保健系統的信譽，唯有大數據系統、監控系統，和國家級的基礎設施資金都到位，才有辦法為疫情做好準備。

《Prospect》報導，該國衛生部的官員亞瑟（Asher Salmon）表示，以色列不僅擁有用於應對國家緊急情況的基礎設施，而且還有獨特且組織良好的醫療保健系統，這個國家在地理上和人口上都很小，國際上的緊張局勢也有助於這項發展的重要性。

在以色列，疫苗通過大數據醫療系統全天候管理，所有滿18歲的國民都必須登記造冊，這種全民健保機制要求每位居民從四家醫療保險機構中選一家納保，而這四大組織會互相競爭，彼此都在招募更多的疫苗施打對象，這種良性的競爭成了鼓舞民眾施打的動力，彷彿成了一場全民運動。

也正因如此健全的系統，以色列早已整合了全國大大小小和醫療相關的設施，包辦民眾從出生到死亡的醫療需求，所以找出適合施打的族群和對象，再個別通知都非常容易，加上從醫療中心到診所都能施打，疫苗也更加普及。

與瑞輝達成的協議

以色列因為疫苗的成功，成了全球防疫模範生。timesofisrael圖／以色列因為疫苗的成功，成了全球防疫模範生。timesofisrael

《Conversation》報導，以色列與瑞輝藥廠（Pfizer, Inc.）達成協議，加速獲得BioNTech疫苗，藥廠可以匿名獲得接種者的年齡、性別等相關人口統計數據，這在健保制度的健全下，要提供相關的資訊都非常容易。

在這樣雙贏的局面下，以色列民眾不僅能快速施打到疫苗，瑞輝也能夠過研究數據，持續追蹤疫苗後續的效果和作用，像是施打後的反應、是否接種後還染上新冠肺炎、疫苗的防禦成效等等，並將以色列作為範本，成功將疫苗拓展至全世界。

我國駐以色列代表處表示，「以色列同時承諾製藥公司，可用其快速展開接種的機制讓其他國家做為借鏡。一個小國能如此迅速執行疫苗施打，靠的是全民參與健保及其數位醫療的整合，好讓疫苗接種全流程從物流開始，直到施打受到最有效的技術系統支援。」

當然，以色列其實也為了這幾乎是全球第一批的疫苗，付出了極大的費用，雖然這詳細的數據都未公開，但消息人士透露這些疫苗的價格約為每劑30美金，甚至是其他國家的兩倍價格以上。

不過以色列當局強調，這些為了疫苗所支付的總價，僅僅是封城兩天的成本，因此值得投資。

選舉的推波助瀾

外媒報導，以色列疫苗之所以可以如此普及，關鍵之一就是2021年3月進行的那場選舉，這已經是兩年來第四次選舉了。現任總理班傑明納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）為了爭取選票，疫苗成了他提升形象的關鍵手段之一。

當時，班傑明納坦雅胡的承諾是讓經濟在3月之前恢復運轉，允許人們參加在選舉日之後的逾越節，並強調，「我們將成為世界上第一個擺脫冠狀病毒的國家。」

後來的選舉結果，是班傑明納坦雅胡果然以極大的差距勝過對手，不過他當選後，一直到最後的組閣期限前，都無法找到完整的團隊，雖然他所屬的聯合黨是國會第一大黨，大於第二大黨的未來黨還有十餘席，但其他小黨的意見難以整合，無法組成多數內閣。這場政治之爭還有很長的一段路要走。

不過值得一提的是，由於防疫有成，以色列日前已宣布取消各種關於新冠肺炎的禁令，將逐步邁向正常生活，甚至有些戶外地區已經不需要戴口罩，成了受疫情影響後，第一個逐步回歸正常的國家。

（作者／魯皓平 本文出自2021.6.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）